Η Ταϊβάν παραμένει σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής την Τετάρτη, μετά τις μαζικές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποίησε η Κίνα γύρω από το νησί την προηγούμενη ημέρα, διατηρώντας σε λειτουργία το κέντρο έκτακτης θαλάσσιας ανταπόκρισης, καθώς παρακολουθούσε τις κινεζικές ναυτικές ασκήσεις, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Στο πλαίσιο των ασκήσεων με την ονομασία «Justice Mission 2025», η Κίνα εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες προς την Ταϊβάν και ανέπτυξε μεγάλο αριθμό πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών κοντά στο νησί, σε μια επίδειξη δύναμης που προκάλεσε ανησυχία στους δυτικούς συμμάχους.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη την ολοκλήρωση των ασκήσεων, δηλώνοντας ότι ο στρατός θα παραμείνει σε υψηλό συναγερμό και θα συνεχίσει να ενισχύει την ετοιμότητα για μάχη.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ χρησιμοποίησε τον γνωστό τόνο για την Ταϊβάν στην ομιλία του για το νέο έτος, λίγο μετά την ανακοίνωση, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση του περασμένου έτους προς όσους το Πεκίνο θεωρεί δυνάμεις που επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

«Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές του Στενού της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο ισχυρούς από το νερό, και η ιστορική τάση προς την εθνική επανένωση είναι ασταμάτητη», δήλωσε σε ομιλία που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση CCTV.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τις ασκήσεις ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως προκλητική ενέργεια.

Τα κινεζικά πλοία απομακρύνονταν από την Ταϊβάν, σύμφωνα με την Kuan Bi-ling, επικεφαλής του Συμβουλίου Θαλάσσιων Υποθέσεων της Ταϊβάν.

«Η κατάσταση στη θάλασσα έχει ηρεμήσει, με τα πλοία και τα σκάφη να απομακρύνονται σταδιακά», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook αργά το βράδυ της Τρίτης.

Ένας αξιωματικός της ακτοφυλακής της Ταϊβάν δήλωσε στο Reuters ότι και τα 11 κινεζικά πλοία της ακτοφυλακής είχαν απομακρυνθεί από τα ύδατα κοντά στην Ταϊβάν. Ένας αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν δήλωσε ότι τα κέντρα έκτακτης ανάγκης του στρατού και της ακτοφυλακής παρέμεναν σε ετοιμότητα.

Στην περιοχή βρίσκονταν περισσότερα από 90 κινεζικά πολεμικά πλοία και σκάφη της ακτοφυλακής, πολλά από τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, κοντά στην Ταϊβάν και στην Ανατολική Κίνα, σε μια μεγάλη επίδειξη δύναμης, όπως δήλωσαν νωρίτερα στο Reuters δύο αξιωματούχοι ασφαλείας της περιοχής.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μέγεθος της ναυτικής ανάπτυξης της Κίνας είχε αυξηθεί σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας.

