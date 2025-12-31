Φέτος, στη Times Square της Νέας Υόρκης, το παλιό δίνει τη θέση του στο νέο, καθώς η διάσημη πτώση της μπάλας την παραμονή της πρωτοχρονιάς θα υποδεχτεί το 2026 με μια εντυπωσιακή νέα μπάλα, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της εκδήλωσης, η οποία ξεκίνησε το 1907.

Η μπάλα, που ονομάστηκε Constellation Ball, είναι η ένατη που σηματοδοτεί την έλευση του νέου έτους στη διάσημη διασταύρωση του Μίντταουν στο Μανχάταν. Έχει διάμετρο περίπου 3,8 μέτρα και ζυγίζει λίγο πάνω από 5.400 κιλά.

Η μπάλα διαθέτει 5.280 κυκλικούς κρυστάλλους Waterford σε τρία διαφορετικά μεγέθη καθώς και φωτεινά LED. Το σχήμα των κρυστάλλων αποτελεί διαφοροποίηση από τους τριγωνικούς κρυστάλλους που χρησιμοποιούνταν στις προηγούμενες μπάλες από το 1999 και μετά.

«Κάθε νέο μέγεθος κρυστάλλου διαθέτει ένα μοναδικό σχέδιο που γιορτάζει το πνεύμα της αιώνιας θετικότητας της Μπάλας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών της εκδήλωσης, One Times Square.

Ο Μάικλ Φίλιπς, πρόεδρος της Jamestown, της εταιρείας που κατέχει και διαχειρίζεται το One Times Square, δήλωσε ότι η μπάλα «έχει σχεδιαστεί για να εκπροσωπεί τη διασύνδεση, την ολότητα και την κυκλική φύση της παράδοσης, γιορτάζοντας την αιώνια σχέση μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος».

Η πτώση της μπάλας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εορτασμών της πρωτοχρονιάς για όσους συγκεντρώνονται στην Times Square, αλλά και για τους ανθρώπους που παρακολουθούν από την τηλεόραση.

Στις 11:59 μ.μ., μια εκθαμβωτική μπάλα γλιστρά αργά κατά μήκος ενός στύλου, ενώ οι παρευρισκόμενοι, και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, μετρούν αντίστροφα από το 60. Με το χτύπημα των μεσάνυχτων, το πλήθος ξεσπά σε έναν καταιγισμό ήχων, συχνά τραβώντας το αγαπημένο του πρόσωπο για ένα εθιμοτυπικό φιλί.

Η μπάλα της Times Square έπεσε για πρώτη φορά το 1907 και δημιουργήθηκε χάρη στον Τζέικομπ Σταρ, έναν Ουκρανό μετανάστη και μεταλλουργό, και τον τότε εκδότη των New York Times, Άντολφ Όχς. Ο Όχς είχε καταφέρει να προσελκύσει πλήθη στο ουρανοξύστη της εφημερίδας στην Times Square με πυροτεχνήματα για τον εορτασμό του νέου έτους, όμως οι δημοτικές αρχές απαγόρευσαν τη χρήση εκρηκτικών μετά από λίγα χρόνια.

Έτσι, ο Όχς ανέθεσε στον Σταρ - ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία επιγραφών Strauss Signs (αργότερα Artkraft Strauss, όπου ο Σταρ διετέλεσε πρόεδρος) - να δημιουργήσει ένα νέο οπτικό θέαμα.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, αυτό το θέαμα και σύμβολο της Πρωτοχρονιάς εξελίχθηκε από ένα κλουβί από σίδερο και ξύλο διακοσμημένο με λαμπτήρες, σε μια εκθαμβωτική, πολύχρωμη κρυστάλλινη σφαίρα.

Η ιδέα βασίστηκε στις «μπάλες χρόνου» (time balls), ναυτικά όργανα που έγιναν δημοφιλή τον 19ο αιώνα. Καθώς η μέτρηση του χρόνου γινόταν πιο ακριβής, οι ναυτικοί χρειάζονταν έναν τυποποιημένο τρόπο για να ρυθμίζουν τα χρονόμετρά τους. Κάθε μέρα, λιμάνια και παρατηρητήρια ανύψωναν και κατέβαζαν μια μεταλλική μπάλα την ίδια ώρα, ώστε οι ναυτικοί να συγχρονίζουν τα όργανά τους.





Πηγή: skai.gr

