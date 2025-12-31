Eurostar: Πριν την Πρωτοχρονιά όλοι στον προορισμό τους

Προβλήματα ηλεκτροδότησης ταλαιπώρησαν την Τρίτη χιλιάδες επιβάτες τρένων μεταξύ Λονδίνου και ηπειρωτικής Ευρώπης. Το ζήτημα των αποζημιώσεων, αλλά και του μονοπωλίου της Eurostar μπαίνουν στο μικροσκόπιο.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Σίγουρα πολλοί ονειρεύονται μια αλλαγή του χρόνου μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, στη μαγεία των γαλλικών δρόμων, με τα στολισμένα μαγαζιά της κλασικής γαλλικής αρχιτεκτονικής. Ή στα κανάλια του Άμστερνταμ και τις χριστουγεννιάτικες αγορές του, με τη γνωστή αλέγρα διάθεση της πόλης.

Πηγή: Deutsche Welle

Αρκετοί αποφεύγουν τα αεροδρόμια αυτές τις ημέρες, λόγω καθυστερήσεων αλλά και του συνηθισμένου χάους από την ομολογούμενη πολυκοσμία. Και έτσι, στρέφονται στους σιδηροδρόμους. Τι συμβαίνει όμως όταν η μονοπωλιακή αγορά, που συνδέει τη Βρετανία με την ηπειρωτική Ευρώπη σταματά όλα τα δρομολόγια;Δημιουργείται κάτι σαν τις χθεσινές και σημερινές εικόνες, που κυκλοφορούν παντού στο ίντερνετ, σε μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς, όπως τον Kings Cross St. Pancras του Λονδίνου ή τον Gare du Nord του Παρισιού.Πρωτοχρονιά εκτός τραίνου, αλλά με καθυστερήσειςΤο πρόβλημα άρχισε από την Τρίτη, όταν η εταιρεία Eurostar ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των δρομολογίων της λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, στο τούνελ που βρίσκεται στο Κανάλι της Μάγχης και συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με την υπόλοιπη Ευρώπη.Την ίδια ώρα, προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετώπισε και το LeShuttle, το τραίνο των 50 χιλιομέτρων που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα και ενώνει την πόλη του Φόκστοουν, στην νοτιοανατολική Αγγλία με την πόλη Κοκέλ, στη βόρεια Γαλλία. Περαιτέρω προβλήματα υπήρξαν και στις σιδηροδρομικές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, που εγκλώβισαν αρκετούς από τους επιβάτες για σχεδόν 6 ώρες εντός των τραίνων.Η ανακοίνωση της Eurostar, σήμερα Τετάρτη, και μόλις λίγες ώρες πριν την εκπνοή του χρόνου, δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη για τους επιβάτες. «Σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε όλες τις υπηρεσίες μας σήμερα, ωστόσο λόγο των αλυσιδωτών επιπτώσεων μπορεί ακόμα να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις τις τελευταίας στιγμής», γράφει μεταξύ άλλων.Όντως, είχαν και έχουν επηρεαστεί όλες οι διαδρομές μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών. Περισσότεροι από 25.000 επιβάτες βιώνουν τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις ενώ πολλοί από αυτούς αναζήτησαν άλλους τρόπους μεταφοράς, πληρώνοντας βέβαια ακριβά το αντίτιμο.Οι τεράστιες ουρές παραμένουν, με το πρώτο τραίνο που έφευγε σήμερα το πρωί να έχει ακυρωθεί και την εταιρεία να ανακοινώνει ένα επιπλέον δρομολόγιο μεταξύ Λονδίνου - Παρισιού.Αναμονή μετά... μουσικήςΟ σταθμός Kings Cross St. Pancras, ένας από τους μεγαλύτερους του Λονδίνου, ο οποίος έχει γίνει ιδιαιτέρως γνωστός λόγω της πλατφόρμας 9 και ¾ του Χάρι Πότερ, παράλληλα φιλοξενεί αρκετούς καλλιτέχνες του δρόμου, με στημένα πιάνα να βρίσκονται μόνιμα στις εγκαταστάσεις. Πολλοί αποφάσισαν να παίξουν σε αυτά, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα πιο ευχάριστο κλίμα στην πολύωρη ταλαιπωρία των επιβατών. Ανάμεσα τους, σύμφωνα με το BBC, και ο Έλληνας Αναστάσιος Παγωνίδης, ο οποίος - αν και μερικά τυφλός - εργάζεται ως διανομέας στο Λονδίνο και παίζει πιάνο από τα 11 του χρόνια.Και καθώς η ταλαιπωρία συνεχίζεται, το ζήτημα των αποζημιώσεων έχει ήδη ανοίξει με την Eurostar να προτίθεται να καλύψει έως και 235 λίρες, ανάλογα την περίσταση.Να αναφερθεί, ότι η Eurostar διατηρεί το μονοπώλιο στη σύνδεση Βρετανίας - Γαλλίας από το 1994 με τις εταιρείες Virgin, του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Ρίτσαρντ Μπράνσον αλλά και την Ιταλική Trenitalia, να έχουν κάνει ήδη γνωστή την πρόθεσή τους για τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιλογών.

