Ντόναλντ Τραμπ και Ίλον Μασκ έδωσαν κοινή συνέντευξη στο Fox News ανταλλάσσοντας φιλοφρονήσεις μεταξύ τους και κατηγόρησαν τα μέσα ενημέρωσης πως επιχειρούν να τους χωρίσουν.

Μάλιστα, τα θερμά λόγια που αντάλλαξαν έκαναν τον παρουσιαστή του δικτύου να σχολιάσει πως «αισθάνομαι πως παίρνω συνέντευξη από δύο αδέλφια».

Αρχικά, ο πρόεδρος και ο στενός του σύμμαχος απέρριψαν τις κατηγορίες πως παραβιάζει το αμερικανικό Σύνταγμα το υπουργείο «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (Doge) που έχουν δημιουργήσει, και το οποίο έχει ως στόχο «την εξάλειψη της σπατάλης, της απάτης και της διαφθοράς» σε πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Όπως απάντησαν, οι επικριτές τους προχωρούν σε ενέργειες που παραβιάζουν το Σύνταγμα.

Επίσης, απέρριψαν τις καταγγελίες ότι ο Μασκ, ο οποίος έχει κρατικές συμβάσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της SpaceX και της Tesla, έχει σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε στρέβλωση των ομοσπονδιακών δαπανών προς όφελός του.

Ερωτηθείς ο Τραμπ για το πώς θα αντιδρούσε ο Μασκ εάν έβλεπε πως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων απάντησε πως «δεν θα ανακατευόταν», με τον δισεκατομμυριούχο να απαντά με τη σειρά του πως «θα αποσυρόμουν, δεν έχω ζητήσει από τον πρόεδρο τίποτα, ποτέ».

Η κοινή αυτή συνέντευξη έγινε μετά τις σφοδρές επικρίσεις για τον ρόλο του Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ που αναφέρουν πως ο επιχειρηματίας εκμεταλλεύεται την εξουσία του, έχοντας κερδίσει μάλιστα το παρατσούκλι «πρόεδρος Μασκ».

«Αγαπώ τον πρόεδρο, απλά θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό», δήλωσε ο Μασκ. «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλός άνθρωπος. Έχει δεχθεί τόσο άδικη επίθεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι πραγματικά εξωφρενικό», ανέφερε.

Ο Τραμπ περιέγραψε τον Μασκ με εξίσου κολακευτικά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τον αρκετές φορές «στοργικό» και «καταπληκτικό».

«Αυτός ο τύπος είναι ένας λαμπρός άνθρωπος. Είναι σπουδαίος τύπος. Έχει τεράστια και επιστημονική φαντασία», είπε ο Τραμπ. «Αλλά είναι επίσης ένας καλός άνθρωπος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος και θέλει να δει τη χώρα να πηγαίνει καλά», σημείωσε.

Ο Μασκ, που χαρακτήρισε τον εαυτό του «τεχνική υποστήριξη» του προέδρου, παίζει ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή του μπαράζ εκτελεστικών διαταγμάτων που υπέγραψε ο Τραμπ από την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου – αν και πολλά από αυτά έχουν συναντήσει νομικά κωλύματα και έχουν μπλοκαριστεί από δικαστήρια, αναφέρει ο Guardian.

Ο Μασκ είχε φέρει επίσης «"υψηλού IQ" νέους ανθρώπους στην ομάδα του Doge, οι οποίοι ήταν αφοσιωμένοι στην αλλαγή της χώρας», σημειώσε ο Τραμπ και επιτέθηκαν σε όσους τους επικρίνουν και προβλέπουν πως η σχέση τους θα τελειώσει.

«Ο Ίλον με πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο και μου είπε: “Ξέρεις, προσπαθούν να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσά μας”. Τώρα λένε: “Έχουμε έκτακτες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε τον έλεγχο της προεδρίας στον Έλον Μασκ”. Κατά τη γνώμη μου, είναι τόσο προφανές τι προσπαθούν να κάνουν, τόσο κακοστημένο. Παλιά νόμιζα ότι τα κατάφερναν καλά σε αυτό. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν ισχύει. Αν τα κατάφερναν καλά (στη χειραγώγηση) δεν θα γινόμουν ποτέ ξανά πρόεδρος – γιατί κανείς στην ιστορία δεν έχει δεχτεί περισσότερη αρνητική δημοσιότητα από μένα», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο Μασκ μπορεί να μειώσει τις κυβερνητικές δαπάνες κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό αποτελεί μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής σπατάλης και διαφθοράς που υπάρχει σήμερα.

Πηγή: skai.gr

