Τραμπ: Ίσως συνεργαστούμε με Κίνα και Ρωσία σε σχέδιο αποπυρηνικοποίησης

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να συνεργαστούν με την Κίνα και τη Ρωσία στο πλαίσιο ενός σχεδίου αποπυρηνικοποίησης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ανανεώσαμε το πυρηνικό μας οπλοστάσιο – είμαστε η νούμερο ένα πυρηνική δύναμη, κάτι που μισώ να παραδέχομαι, γιατί είναι τρομακτικό», είπε ο Τραμπ σε ομιλία του στο American Business Forum στο Μαϊάμι.

«Η Ρωσία είναι δεύτερη. Η Κίνα είναι αρκετά πιο πίσω, αλλά θα μας φτάσει σε τέσσερα ή πέντε χρόνια», πρόσθεσε. «Ίσως συνεργαστούμε οι τρεις μας σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης. Θα δούμε αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει».

Πηγή: skai.gr

