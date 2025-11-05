Νυχτερινή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που εντοπίστηκαν σε λέμβο έλαβε χώρα από το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Αναλυτικότερα, 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο στα ανοιχτά του ακριτικού νησιού και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας Χανίων.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Πηγή: skai.gr

