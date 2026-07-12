«Doubts»: Έκθεση αφιερωμένη στο έργο του Πάολο Ροβέρσι και την επιρροή του στη φωτογραφία μόδας

Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ο Πάολο Ροβέρσι (Paolo Roversi) έχει σφυρηλατήσει μια φωτογραφική γλώσσα που είναι εντελώς δική του. Έχει μια σχεδόν παράξενη ικανότητα να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εικόνων του.

Εμβληματικά αριστουργήματα και φωτογραφίες που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά προσφέρουν ένα ταξίδι στην καριέρα του στην έκθεση «Doubts» στο Ίδρυμα MOP (The Marta Ortega Perez Foundation) στη Λα Κορούνια, στην Ισπανία η οποία είναι αφιερωμένη στο έργο του και την καθοριστική επιρροή του στη γλώσσα της φωτογραφίας μόδας.

Φωτογραφίζοντας με φωτογραφική μηχανή Polaroid 8x10, ο Ιταλός φωτογράφος δημιουργεί ονειρικές εικόνες, με μια σουρεαλιστική φωτεινότητα που τραβάει το βλέμμα τόσο στα ρούχα όσο και στο μοντέλο.

Έχοντας μετακομίσει στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 1970, παρέμεινε εκεί δημιουργώντας καμπάνιες για μερικές από τις μεγαλύτερες μάρκες και σχεδιαστές μόδας στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής του διαδικασίας, ενσωματώνει λαδομπογιά και ύφασμα απευθείας στην επιφάνεια της εικόνας ή μετακινεί έναν φορητό φακό σε μια μακρά έκθεση, στρέφοντας το βλέμμα του θεατή προς ό,τι θέλει περισσότερο να φωτίσει.

«Όπως έχει πει ο κριτικός Βινς Αλέτι πολλές από τις καλύτερες φωτογραφίες του Πάολο μοιάζουν να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας... το έργο του είναι τόσο ζωντανό που δεν μπορεί να περιοριστεί στη σελίδα ή στον τοίχο» αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Ο Ροβέρσι επέλεξε τον τίτλο Doubts (Αμφιβολίες) για την έκθεσή του στο Ίδρυμα MOP επειδή για αυτόν η αμφιβολία είναι «η ανοιχτή πόρτα στη δημιουργικότητα και τη φαντασία, ενώ η βεβαιότητα κλείνει αυτή την πόρτα».

Αυτή η ιδέα διαπερνά ολόκληρη την έκθεση και επιτρέπει στους επισκέπτες να διαβάσουν το έργο του όχι μόνο ως μια εκλεπτυσμένη συμβολή στη φωτογραφία μόδας, αλλά και ως μια διαρκή διερεύνηση της ίδιας της φύσης της εικόνας: τη φασματική της κατάσταση, την ικανότητά της να υποδηλώνει αντί να δείχνει, να επικαλείται μια παρουσία ενώ ταυτόχρονα την αποσύρει.

Για την έκθεση το κτίριο του Κέντρου MOP έχει μετατραπεί σε ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων τμημάτων, καθένα από τα οποία εκφράζει μια διαφορετική πτυχή της αισθητικής του φωτογράφου: Θέατρο, Εμφανίσεις, Σκιές, Αμφιβολίες, Άνθρωποι, Παρουσία, Χάρη, Ομορφιά και Ξεθώριασμα. Συνολικά, απεικονίζουν το ιλιγγιώδες εύρος της τεχνικής μαεστρίας του Ροβέρσι, καθώς και τη μοναδικότητα του οράματός του και τη σχεδόν θρησκευτική του πεποίθηση ότι η ομορφιά βρίσκεται στη σιωπή, στις σκιές και στα κενά μεταξύ των πραγμάτων.

Η έκθεση Doubts θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.