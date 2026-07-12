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Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε εμπρησμός οχήματος στον Εύοσμο – Δικογραφία σε βάρος 35χρονου

Ο άνδρας, μαζί με συνεργό, προκάλεσε ζημιές και έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου στις 10 Ιουλίου 2026 - Η δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα

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Περιπολικό Ελληνικής Αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρησμού οχήματος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 35χρονου ημεδαπού από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 35χρονος, μαζί με ακόμη ένα άτομο, φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου στις 10 Ιουλίου 2026, σπάζοντας τον υαλοπίνακα του οχήματος και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο εσωτερικό του με τη χρήση εύφλεκτου υγρού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 35χρονου θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη εμπρησμός εύοσμος δικογραφία έγκλημα σύλληψη
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