Μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε απειλές και εκφοβισμό έστειλε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, μετά τα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά.

Η ίδια χαρακτήρισε τους δράστες «θρασύδειλους» και «άνανδρους», σημειώνοντας ότι έφτασαν μέχρι την πόρτα του οικογενειακού της σπιτιού και του γραφείου της, όπου έγραψαν συνθήματα όπως «Γκαζάκια στα σπίτια σας» και άλλα, όπως είπε, «απειλητικά και τρομοκρατικά».

«Δείχνουν ότι η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν να εκφοβίσουν. Δεν θα με φοβίσουν ούτε εμένα ούτε τα παιδιά μου και θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω μέχρι σήμερα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η κ. Βολουδάκη υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, στέλνοντας, όπως είπε, μήνυμα τόσο στους δράστες όσο και σε οποιονδήποτε επιχειρήσει ανάλογες ενέργειες.

Αναφερόμενη στο περιστατικό, διευκρίνισε ότι το σπίτι και το γραφείο της βρίσκονται στην πλατεία Δικαστηρίων, στα Χανιά, ενώ αποκάλυψε ότι την ώρα που σημειώθηκε η επίθεση εκείνη και τα παιδιά της βρίσκονταν στην πόλη, χωρίς όμως να είναι μέσα στο σπίτι.

«Οι άνθρωποι αυτοί δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει αν μέσα σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι. Όταν γράφουν "θάνατος" και "γκαζάκια στο σπίτι σας", αυτό ακριβώς εκφράζουν. Αυτό, όμως, δεν θα περάσει», ανέφερε.

Η υφυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

«Έγραψαν "Λευτεριά στους συλληφθέντες για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη". Το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Δεν μετανοούν. Θέλουν να το συνεχίσουν. Αυτό δεν θα περάσει», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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