Ινφαντίνο: «Ελπίζω να απονείμουμε μαζί με τον Τραμπ το τρόπαιο στον τελικό»

Την επιθυμία του να απονείμει μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ εξέφρασε ο Τζιάνι Ινφαντίνο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο πρόεδρος της FIFA παραχώρησε συνέντευξη στο «blue Sport» και αναφέρθηκε τόσο στην παρουσία του Τραμπ στη διοργάνωση όσο και στον σχεδιασμό για την τελετή απονομής.

«Ελπίζω ότι θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στον τελικό. Αυτό ήταν πάντα το σχέδιο και έτσι γινόταν και στο παρελθόν, με τον πρόεδρο της χώρας που φιλοξενεί τον τελικό να πραγματοποιεί την απονομή μαζί με τον πρόεδρο της FIFA», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι ο Τραμπ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη διοργάνωση.

«Είμαστε σε τακτική επαφή, σχεδόν καθημερινά. Είναι χαρούμενος, απολαμβάνει πραγματικά το τουρνουά και παρακολουθεί όλους τους αγώνες στην τηλεόραση», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δώσει ακόμη το «παρών» σε κάποιο γήπεδο, ο επικεφαλής της FIFA απέδωσε την απουσία του στο βαρύ πρόγραμμά του και όχι σε ζητήματα ασφαλείας.

«Υποθέτω ότι έχει και μερικά άλλα πράγματα να κάνει. Αν βρισκόταν στο γήπεδο, κάποιοι θα ρωτούσαν τι κάνει εκεί, ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά στον κόσμο. Είμαι διαρκώς σε επαφή μαζί του και με την κυβέρνησή του, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά για το Μουντιάλ», πρόσθεσε.

Ο Ινφαντίνο στάθηκε επίσης στην απόφαση για τη διεύρυνση της διοργάνωσης από 32 σε 48 εθνικές ομάδες, χαρακτηρίζοντάς την απόλυτα επιτυχημένη.

«Ναι, εκατό τοις εκατό. Ήταν μία τεράστια επιτυχία με 48 ομάδες. Όλες αγωνίστηκαν σε υψηλό επίπεδο. Ομάδες από κάθε ήπειρο σημείωσαν γκολ και κατέκτησαν τουλάχιστον έναν βαθμό», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία των αφρικανικών ομάδων, σημειώνοντας ότι εννέα από τις δέκα προκρίθηκαν στη νοκ άουτ φάση, ενώ στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο η Αφρική είχε μόλις πέντε εκπροσώπους συνολικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της FIFA, η αύξηση των συμμετεχόντων δίνει περισσότερες ευκαιρίες σε χώρες που μέχρι σήμερα δυσκολεύονταν να βρεθούν στην τελική φάση και ταυτόχρονα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

«Όταν διοργανώνεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι σημαντικό να το διοργανώνεις για ολόκληρο τον κόσμο. Όχι μόνο για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται τη συμμετοχή της», τόνισε.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας διεύρυνσης, αυτή τη φορά στις 64 ομάδες. Όπως ξεκαθάρισε, το συγκεκριμένο σενάριο θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης από τις αρμόδιες επιτροπές της FIFA.

«Είναι ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στις σχετικές επιτροπές μετά το Μουντιάλ. Η ποιότητα των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλή και συνεχίζει να βελτιώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο», σημείωσε.

Ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Ελβετίας, παραδεχόμενος ότι δεν μπορεί να παραμένει εντελώς αδιάφορος όταν αγωνίζεται η χώρα του.

«Φυσικά και υποστηρίζω την Ελβετία. Απλώς πρέπει να προσέχεις πώς συμπεριφέρεσαι. Είναι αυτονόητο ότι κάτι κινείται μέσα μου όταν αγωνίζεται», κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.