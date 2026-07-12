Με σκληρή ανακοίνωση καταδίκασε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι συνθήματα όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» δεν συνιστούν πράξη διαμαρτυρίας, αλλά «οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού» και «ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας».

«Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», τονίζει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, οι απειλές βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει ότι για τέτοιες ενέργειες «δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει αδιανόητη κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης μιας δολοφονικής επίθεσης με στόχο την αναπαραγωγή του μίσους και την απειλή κατά ανθρώπων, σημειώνοντας πως «όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές ή σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη».

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογραμμίζει ακόμη ότι «η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους», διαμηνύοντας πως όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις απόψεις τους μέσω του φόβου και της βίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Τέλος, εκφράζει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στις αρμόδιες Αρχές ότι θα εντοπίσουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες της επίθεσης, καταλήγοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας, ενώ η στοχοποίηση ανθρώπων λόγω της πολιτικής τους ταυτότητας συνιστά την άρνησή της.

«Όταν το "Θάνατος" μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή», καταλήγει στην ανακοίνωσή του.

Όλη η ανακοίνωση Μαρινάκη:

Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.

Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη. Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη. Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.

Πηγή: skai.gr

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