Θεσσαλονίκη:Τέσσερις συλλήψεις για παραβάσεις του ΚΟΚ και τροχαία αδικήματα

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης με στόχο την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την προστασία των χρηστών του οδικού δικτύου και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στη Σταυρούπολη συνελήφθη χθες το απόγευμα 70χρονη, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, ενώ οδηγούσε ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος στην επαρχιακή οδό Σταυρού - Ολυμπιάδος προσέκρουσε με το όχημά του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού και του συνοδηγού του δεύτερου οχήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τη σύγκρουση αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Επίσης, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε παράδρομο της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Πολίχνης, συνελήφθη 42χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπλέον, στον Λαγκαδά συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικό όχημα και χαρακτηρίστηκαν εμφανώς πλαστές. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε επίσης κρυμμένο ζεύγος πινακίδων αμφιβόλου γνησιότητας, προερχόμενων από βουλγαρικές αρχές. Το όχημα και οι πινακίδες κατασχέθηκαν προκειμένου να εξεταστούν από αρμόδιο συνεργείο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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