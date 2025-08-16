Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, έθεσε το ζήτημα της δεινής κατάστασης των παιδιών στην Ουκρανία και τη Ρωσία σε προσωπική επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου την Παρασκευή στο Reuters.

Ο πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε προσωπικά την επιστολή στον Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Αλάσκα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Η Μελάνια Τραμπ δεν συμμετείχε στο ταξίδι στην Αλάσκα.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο της επιστολής, παρά μόνο ότι αναφερόταν στις απαγωγές παιδιών ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ύπαρξη της επιστολής δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Oι απαγωγές παιδιών από τη Ρωσία αποτελούν ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα για την Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει χαρακτηρίσει τις απαγωγές δεκάδων χιλιάδων παιδιών της που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε εδάφη υπό ρωσική κατοχή χωρίς τη συγκατάθεση των οικογενειών ή των κηδεμόνων τους ως έγκλημα πολέμου που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας σύμφωνα με τη συνθήκη του ΟΗΕ.

Προηγουμένως, η Μόσχα είχε δηλώσει ότι προστατεύει τα ευάλωτα παιδιά από μια ζώνη πολέμου.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει δηλώσει ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει ταλαιπωρία σε εκατομμύρια παιδιά στην Ουκρανία και έχει παραβιάσει τα δικαιώματά τους από την έναρξη της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία το 2022.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν χθες για σχεδόν τρεις ώρες σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στο Άνκορατζ, χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

