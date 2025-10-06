Αυστραλία: Ομογενής άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως σε πάρκο στο Σίδνεϊ

Κρεσέντο επιθετικότητας από έναν Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ο οποίος το βράδυ της Κυριακή άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως από το παράθυρο διαμερίσματος προς ανθρώπους και μέσα μεταφοράς.

Χωρίς να είναι γνωστά ακόμη τα κίνητρα, ο 60χρονος Αρτέμιος Μίντζας πυροβόλησε 60 φορές και τραυμάτισε 16 ανθρώπους. Η τοπική αστυνομία τον συνέλαβε μετά από επιχείρηση και ο ίδιος δεν προέβαλε αντίσταση. Προηγουμένως, οι αρχές αντάλλαξαν πυρ μαζί του, με τον Μίντζα να μην πτοείται. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ότι δεν σκοτώθηκε κανείς είναι θαύμα.

Ο 60χρονος συνελήφθη γύρω στις 9:30 το βράδυ, όταν ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα και κατέσχεσαν ένα τουφέκι και πυρομαχικά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση με τραύματα στο μάτι από σπασμένα γυαλιά, ενώ υποβλήθηκε σε ιατρική και ψυχιατρική αξιολόγηση.

Περίπου στις 12:30 μ.μ. επέστρεψε στο αστυνομικό τμήμα του Burwood, όπου αργά το βράδυ της Δευτέρας του απαγγέλθηκαν 25 κατηγορίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 18 κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση, καθώς και κατηγορίες για παράνομη κατοχή και χρήση όπλου σε δημόσιο χώρο, και πυροβολισμό με πρόθεση αντίστασης στη σύλληψη.

Το δικαστήριο του Burwood αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση, και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιόν του την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο ABC, ο κ. Μίντζας εργάζεται για τη Sydney Trains.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Στίβεν Πάρι δήλωσε νωρίτερα ότι ο ύποπτος δεν έχει καμία σχέση με οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικά δίκτυα.

«Πρόκειται για έναν 60χρονο άνδρα με δύο παιδιά και ελάχιστες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας.

Ένας άνδρας γύρω στα 50, που πυροβολήθηκε στον λαιμό και στο στήθος, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Οι έρευνες συνεχίζονται στο πλαίσιο της Επιχείρησης Strike Force Cornwood.

Πηγή: skai.gr

