Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές, δήλωσε σήμερα το βράδυ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μετά την ανακοίνωση των διοργανωτών της νηοπομπής ότι αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις και αφού είχε προηγηθεί προειδοποίηση από το Ισραήλ προς τα δεκάδες σκάφη να αλλάξουν πορεία.

«Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα X.

«Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», προστίθεται στην ανάρτηση, την οποία συνοδεύει ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τη Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ να ανακτά προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ τους ένα καπέλο με κεφάλι βατράχου, ενώ περιβάλλεται από ενόπλους. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης αρκετοί μασκοφόροι και ένοπλο ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Πηγή: skai.gr

