Η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη τον θάνατο ενός από τους τραυματίες κατά τη διάρκεια αυτής που περιγράφει ως απόπειρα παρείσφρησης ενόπλων με «τρομοκρατικούς» σκοπούς που επέβαιναν σε ταχύπλοο καταχωρισμένο σε νηογνώμονα στη Φλόριντα αλλά αναχαιτίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι η έρευνα για το επεισόδιο προχωρά και στο πλαίσιό της η Ουάσιγκτον συνεργάζεται.

Οι τραυματίες, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για «τρομοκρατία» από την εισαγγελία, ήταν ανάμεσα στους 10 ενόπλους που αναχαιτίστηκαν την 25η Φεβρουαρίου στα χωρικά ύδατα της Κούβας. Στην ανταλλαγή πυρών με κουβανούς λιμενικούς, τέσσερα μέλη της ομάδας αυτής σκοτώθηκαν και άλλα έξι τραυματίστηκαν.

Ο Ρομπέρτο Άλβαρες Άβιλα «απεβίωσε την 4η Μαρτίου, υποκύπτοντας στα τραύματα που είχε υποστεί», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρθηκε η δημόσια τηλεόραση χθες βράδυ (τοπική ώρα). Η εξέλιξη αυξάνει σε 5 τον απολογισμό των νεκρών του επεισοδίου.

Η Αβάνα ανέφερε ότι έχει συγκεντρώσει, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί, «νέα στοιχεία» που τεκμηριώνουν τη συμμετοχή στο εγχείρημα και «άλλων προσώπων που διαμένουν στις ΗΠΑ».

«Τη 2η Μαρτίου 2026, οι αρχές των ΗΠΑ ανέφεραν, μέσω διπλωματικής οδού, ότι είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν πλήρως στην έρευνα», κατά το υπουργείο Εσωτερικών, που διευκρίνισε ότι η συνεργασία αυτή «μπορεί να συμπεριλάβει ανταλλαγή πληροφοριών για το αποδεικτικό υλικό και άλλες κοινές ενέργειες».

Πάνω στο σκάφος που ήταν καταχωρισμένο σε νηογνώμονα στη Φλόριντα βρέθηκε «μεγάλη ποσότητα όπλων διαφόρων διαμετρημάτων», πιο συγκεκριμένα 14 τουφέκια και 11 πιστόλια, καθώς και 13.000 σφαίρες, σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές.

Η Αβάνα εξήγησε ότι το επεισόδιο σημειώθηκε όταν φρεγάτα του λιμενικού πλησίασε το ταχύπλοο και ζήτησε οι επιβαίνοντες να δηλώσουν τα στοιχεία τους--αλλά αυτοί άνοιξαν πυρ.

Οι προσπάθειες παρείσφρησης ενόπλων από τη νότια Φλόριντα για τη διάπραξη επιθέσεων στην Κούβα, συχνά με υποστήριξη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ήταν συχνές, ειδικά τα πρώτα χρόνια έπειτα από τον θρίαμβο της κουβανικής επανάστασης υπό τον Φιδέλ Κάστρο το 1959.

Πηγή: skai.gr

