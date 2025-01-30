Η διπλωματική κρίση στην οποία έχουν εμπλακεί η Μπρατισλάβα και το Κίεβο δεν σταματά να βαθαίνει, μετά την απόφαση της Ουκρανίας να τερματίσει τη διέλευση ρωσικού φυσικού αερίου προοριζόμενου για τη Σλοβακία και την ανταλλαγή κατηγοριών όσον αφορά ιδίως την ενεργειακή πολιτική.

Το σλοβάκικο υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες πως κάλεσε τον Ουκρανό πρεσβευτή Μίροσλαβ Κάστραν και του επέδωσε «έντονη διαμαρτυρία για δηλώσεις που έγιναν από Ουκρανούς αξιωματούχους» πρόσφατα.

Η διπλωματία της Σλοβακίας είδε στις δηλώσεις αυτές «επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της που περιήλθε σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσφατα ανέβασε τους τόνους κατηγορώντας τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο ότι προτιμά τη Ρωσία αντί των ΗΠΑ και των δυτικών συμμάχων του, γι’ αυτό δεν αγοράζει αέριο από αμερικανικές εταιρείες.

Από την πλευρά του ο κ. Φίτσο επέκρινε έντονα τον κ. Ζελένσκι για την απόφασή του να τερματίσει τη διέλευση ρωσικού αερίου με προορισμό τη χώρα του, κίνηση που προκαλεί σοβαρό πρόβλημα στην σλοβάκικη οικονομία.

Χθες το ουκρανικό ΥΠΕΞ επανήλθε στο θέμα. «Ο Φίτσο, εν μέσω υποχώρησης της εμπιστοσύνης της σλοβάκικης κοινωνίας σ’ αυτόν και διαδηλώσεων εναντίον της φιλορωσικής στάσης του, κατέφυγε στην αναζήτηση εχθρών και τους βρήκε... στην Ουκρανία», στηλίτευσε.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας και μέρος της ηγεσίας του κοινοβουλίου της χώρας του έχουν «δηλητηριαστεί από τη ρωσική προπαγάνδα», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση αναφερόταν στην υποψία του κ. Φίτσο πως κυκλώματα που έχουν σχέσεις με την αντιπολίτευση στη χώρα του και με το Κίεβο προετοιμάζονται να «αποσταθεροποιήσουν» τη Σλοβακία.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός κατήγγειλε, επικαλούμενος έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών, πως καταρτίζονται σχεδιασμοί για την ανατροπή της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησής του.

Η Σλοβακία, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO, είναι ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από το ρωσικό αέριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

