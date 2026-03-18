Νέα παράπονα για την «αδιαφορία» των συμμάχων των ΗΠΑ στο κάλεσμά του για στρατιωτική επιχείρηση προστασίας των τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ εξέφρασε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι εάν οι ΗΠΑ «αποτελείωναν» το θεοκρατικό καθεστώς και άφηναν τις χώρες που χρησιμοποιούν το Στενό να αναλάβουν οι ίδιες την ευθύνη, τότε ουσιαστικά... θα έτρεχαν.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν ‘’αποτελειώναμε’’ ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν, εμείς όχι, να αναλάβουν την ευθύνη για το λεγόμενο ‘’Στενό’’; Αυτό θα δραστηριοποιούσε μερικούς από τους ‘’συμμάχους’’ μας που δεν ανταποκρίνονται, και μάλιστα γρήγορα!!! Πρόεδρος DJT»

«Να θυμάστε, για όλους αυτούς τους απόλυτα ''ανόητους'' εκεί έξω, το Ιράν θεωρείται, από όλους, ως ο ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Τους βγάζουμε γρήγορα εκτός λειτουργίας!» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι Αμερικανοί παρασύρθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο από το Ισραήλ — πιο συγκεκριμένα από τον Νετανιάχου. Νομίζω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο απώτερος στόχος τους. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση» σχολίασε στο μεταξύ σε συνέντευξή του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.



«Όλα αυτά βασίστηκαν σε έναν λανθασμένο υπολογισμό. Τώρα το συνειδητοποιούν και έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Όσοι απαιτούσαν άνευ όρων παράδοση αναγκάζονται τώρα να ζητήσουν βοήθεια — ακόμη και από άλλους — για να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ, προσκαλώντας χώρες και λέγοντας: ‘’Παρακαλώ βοηθήστε’’» δήλωσε ειρωνικά για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

