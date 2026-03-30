Ο Τραμπ δηλώνει διαρκώς ότι νίκησε στο Ιράν, αλλά η πραγματικότητα τον διαψεύδει

«Να σας πω, έχουμε νικήσει», δήλωσε σε συγκέντρωση στο Κεντάκι στις 11 Μαρτίου. «Νομίζω ότι έχουμε νικήσει», είπε στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου στις 20 Μαρτίου. «Έχουμε κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Ο πόλεμος έχει κερδηθεί», ανέφερε στο Οβάλ Γραφείο στις 24 Μαρτίου. «Κερδίζουμε τόσο πολύ», υποσχέθηκε σε δείπνο συγκέντρωσης χρημάτων στις 25 Μαρτίου.

Όπως σημειώνει ο Guardian, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συνεχίζει να διακηρύσσει τη νίκη στο Ιράν. Όμως η επανάληψη δεν την καθιστά πραγματικότητα. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η στρατιωτική του εκστρατεία στη Μέση Ανατολή αποτελεί ιστορική επιτυχία, ο κόσμος προετοιμάζεται για μια σύγκρουση που συνεχίζει να κλιμακώνεται και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ο πόλεμος εξελίσσεται σε απόλυτη δοκιμασία μιας βασικής αρχής που καθοδηγεί τον Τραμπ εδώ και δεκαετίες: να κατασκευάζει μια αφήγηση, να τη δηλώνει ως αλήθεια και να πιέζει αδιάκοπα τον κόσμο να την αποδεχτεί. Η προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε επιχειρηματικά συμβούλια στο Μανχάταν, στην τηλεόραση και ακόμη και στον πυρήνα της εξουσίας στην Ουάσιγκτον.

Στην περίπτωση του Ιράν, όμως, αυτή η ιδιότυπη εκδοχή «εσκεμμένης υπερβολής» συγκρούεται με την πραγματικότητα. Το «πεδίο παραμόρφωσης της πραγματικότητας» που δημιουργεί φαίνεται να βρίσκει όρια.

«Πρόκειται για πόλεμο και δεν μπορείς απλώς να επιβάλεις μια νίκη με τη θέλησή σου», δήλωσε η Tara Setmayer. «Οι Αμερικανοί δεν στηρίζουν αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί βρισκόμαστε εκεί ή πώς μοιάζει η νίκη».

Ο Τραμπ μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του. Στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, ο πατέρας του, Fred Trump, φέρεται να του δίδαξε να μην απολογείται ποτέ και να μην δείχνει αδυναμία. Σημαντική επιρροή άσκησε και ο πάστορας Norman Vincent Peale, συγγραφέας του βιβλίου The Power of Positive Thinking, που προωθεί τη δύναμη της θετικής σκέψης. Η βιογράφος Gwenda Blair σημειώνει ότι ήδη από τα σχολικά του χρόνια, ο Τραμπ επιδίωκε τη φήμη, θεωρώντας ότι αυτή επιτρέπει τη διαμόρφωση της πραγματικότητας.

Η στρατηγική αυτή τον βοήθησε στον επιχειρηματικό κόσμο, όπου υπερέβαλλε συχνά για τον πλούτο του. Παρουσίασε το Trump Taj Mahal ως «όγδοο θαύμα του κόσμου», αν και χρεοκόπησε έναν χρόνο μετά. Συνολικά, οι επιχειρήσεις του πτώχευσαν έξι φορές, χωρίς ο ίδιος να δηλώσει προσωπική πτώχευση.

Αργότερα, ενίσχυσε τη φήμη του μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής The Apprentice και εισήλθε στην πολιτική προωθώντας θεωρίες όπως ότι ο Barack Obama είχε γεννηθεί εκτός ΗΠΑ. Παρά τους αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς του, κέρδισε τις εκλογές του 2016.

Κατά την πρώτη του θητεία, κατέγραψε δεκάδες χιλιάδες ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις. Ωστόσο, η στρατηγική του δοκιμάστηκε σοβαρά με την πανδημία COVID-19, όταν η πραγματικότητα δεν μπορούσε να αγνοηθεί, και τελικά έχασε τις εκλογές του 2020. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι οι εκλογές ήταν «νοθευμένες», ενώ επαναπροσδιόρισε ακόμη και τα γεγονότα της 6ης Γενάρη ως πατριωτική κινητοποίηση.

Στο εξωτερικό, αρκετοί ηγέτες έχουν προσαρμοστεί στη ρητορική του, όμως ο πόλεμος με το Ιράν δοκιμάζει τα όρια αυτής της προσέγγισης.

Έναν μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές δυσκολίες. Ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει ανθρώπινες ζωές και δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το Ιράν δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Αντίθετα, έχει προκαλέσει ενεργειακή κρίση μπλοκάροντας το Στενό του Ορμούζ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η σύγκρουση είναι ήδη αντιδημοφιλής, ενώ μια χερσαία εισβολή θα ήταν ακόμη πιο αμφιλεγόμενη. Παράλληλα, δεν υπάρχει σαφής στρατηγική εξόδου.

Ο πρώην αξιωματούχος Joel Rubin επισημαίνει ότι η πίστη του Τραμπ στη δύναμη της βούλησης δεν ανταποκρίνεται στους κανόνες του πολέμου: «Υπάρχουν δοκιμασμένοι τρόποι για να κερδίζονται και να τελειώνουν οι πόλεμοι, μέσω στρατιωτικής ισχύος ή διπλωματίας, όχι μέσω αφήγησης».

Αναφορές θέλουν τον Τραμπ να έχει ήδη κουραστεί από τη σύγκρουση. Αν αποχωρήσει, θα κληθεί ξανά να παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως επιτυχία.

Ωστόσο, ο Larry Jacobs εκτιμά ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί σημείο καμπής: «Το Ιράν είναι το Βατερλό του Τραμπ. Είναι η κατάρρευση του μύθου του», λέει και καταλήγει: «Ο Τραμπ έχει φτάσει στη στιγμή της αλήθειας. Η κατασκευασμένη πραγματικότητα που προβάλλει εδώ και δεκαετίες αποκαλύπτεται πλέον ως μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση, με σοβαρές συνέπειες για τις ζωές των ανθρώπων, την οικονομία και τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

