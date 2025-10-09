Έτοιμος να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να είναι «παρών» στην ιστορική οριστικοποίηση της συμφωνίας για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα δήλωσε πριν το υπουργικό συμβούλιο στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένει τις εξελίξεις από το Συμβούλιο στο Ισραήλ, ώστε να οργανώσει το ταξίδι του στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τη Γάζα

Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, τονίζοντας ωστόσο ότι «τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα».

Οι οριστικές υπογραφές της συμφωνίας σε όλες τις λεπτομέρειές της και το χρονοδιάγραμμα, θα «πέσουν» στην Αίγυπτο, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από πρόσκληση του αλ Σίσι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανοικοδόμηση της Γάζας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει ήδη σχέδιο, έτοιμο προς εφαρμογή.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε πολύ σημαντική για τις εξελίξεις και το αποτέλεσμα την επίθεση στο Ιράν», προσθέτοντας ότι το Ιράν θέλει να εργαστεί για την ειρήνη και θα υπάρξει συνεργασία μαζί του.

