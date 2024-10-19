Τραμπ: «Ευκολότερη» η ειρήνη μετά τον θάνατο του Σινουάρ

Ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς, του Γιάχια Σινουάρ, κάνει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή "ευκολότερη", δήλωσε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ.

"Νομίζω ότι το κάνει πιο εύκολο", δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τις πιθανότητες ειρήνης στη Γάζα μετά το θάνατο του Σινουάρ.

"Είμαι χαρούμενος που ο Μπίμπι αποφάσισε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει", δήλωσε αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου "κάνει καλή δουλειά".

"Ο Μπάιντεν προσπαθεί να τον συγκρατεί ενώ θα έπρεπε να κάνει μάλλον το αντίθετο", δήλωσε, προσθέτοντας ότι προτίθεται να συνομιλήσει σύντομα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του ηγέτη του, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, Πέμπτη, από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.