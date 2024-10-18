IDF: Αναχαιτίστηκε εναέριος στόχος που πλησίαζε στο έδαφός του από τη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε "εναέριο στόχο" που πλησίαζε στο έδαφός του από τη Συρία, με μια συριακή μη κυβερνητική οργάνωση να μιλά για ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτόξευσαν φιλοϊρανοί μαχητές στο Ιράκ.

Σύμφωνα με τον στρατό, "ένας ύποπτος εναέριος στόχος που πλησίαζε στο ισραηλινό έδαφος από τη Συρία αναχαιτίστηκε από την πολεμική αεροπορία πριν εισέλθει" στο ισραηλινό έδαφος.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από την "Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ", ένα δίκτυο ενόπλων φιλοϊρανικών οργανώσεων, είχαν διασχίσει τον ουρανό της Συρίας προτού αναχαιτιστούν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο ισραηλινός στρατός "εντός του κατεχόμενου εδάφους του συριακού Γκολάν στόχευσε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, προερχόμενα από το Ιράκ μέσω του συριακού εδάφους", ανέφερε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

