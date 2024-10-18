Φιντάν: Συναντήθηκε με ηγετικά μέλη της Χαμάς

Συνάντηση με ηγετικά μέλη της Χαμάς είχε νωρίτερα σήμερα ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν

Ο Xακάν Φιντάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, συναντήθηκε στην πόλη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Χαμάς, Μοχάμαντ Νταρβίς Ισμαήλ και τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Ο Υπουργός μας δήλωσε ότι «θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες της διπλωματίας για να κινητοποιήσουμε τη διεθνή κοινότητα ενάντια στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα».

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η τελευταία κατάσταση στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που θα επιτρέψει την ανταλλαγή ομήρων/αιχμαλώτων.

Με την ευκαιρία της συνάντησης, ο Υπουργός μας μετέφερε επίσης τα συλλυπητήριά του στους αξιωματούχους της Χαμάς για το μαρτύριο του Yahya Sinwar.



Ολα αυτά την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε σήμερα από τα Ηνωμένα Έθνη να επιβάλουν εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, ως μια «αποτελεσματική λύση» για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε,

Ο Ερντογάν έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση διάρκειας λίγων ωρών στην Κωνσταντινούπολη με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας, του Ιράν, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, «το Ισραήλ επιδιώκει προκλήσεις για να επεκτείνει τις συγκρούσεις στην περιοχή (...). Ένα εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ από τα Ηνωμένα Έθνη θα ήταν μια αποτελεσματική λύση για τον τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας».

Υπενθυμίζεται ότι στον ίδιο τόνο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν την Τρίτη δήλωσε χαρακτηριστικά: Ο χρόνος για διπλωματία «τελείωσε», ζητώντας κινήσεις προς την επιβολή «κυρώσεων» κατά του Ισραήλ.

«Δε μας έμεινε κάτι άλλο να πούμε διπλωματικά, πολιτικά...τελειώσαμε με αυτά. Χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία», δήλωσε ο Φιντάν σε διάσκεψη για το «μέλλον της Παλαιστίνης» που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα.

Πηγή: skai.gr

