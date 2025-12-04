Ο Τραμπ έχει χάσει την πολιτική του υπερδύναμη

Πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ; Μία απάντηση είναι το υβριστικό ξέσπασμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Ημέρα των Ευχαριστιών, στο οποίο δυσφημούσε την Αμερική ως «διχασμένη, διαλυμένη, τεμαχισμένη, δολοφονημένη, ξυλοκοπημένη, ληστευμένη και γελοιοποιημένη» εξαιτίας των μεταναστευτικών πολιτικών ηγετών όπως ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτζ, τον οποίο αποκάλεσε «σοβαρά καθυστερημένο». (Αυτό ειπώθηκε μετά τον πυροβολισμό δύο μελών της Εθνοφρουράς, εκ των οποίων ο ένας θανάσιμα, από Αφγανό πρόσφυγα σε ενέδρα κοντά στον Λευκό Οίκο.)

Άλλη απάντηση είναι το «ήσυχα, Γουρουνάκι» (“quiet, Piggy”), η προσβλητική φράση που ο Τραμπ απηύθυνε σε μια ανταποκρίτρια του Bloomberg στον Λευκό Οίκο, αφού τον ρώτησε τι γνώριζε για τον Τζέφρι Έπσταϊν, μία από τις πολλές προσβολές που ο Τραμπ έχει πρόσφατα εξαπολύσει εναντίον γυναικών που του κάνουν δύσκολες ερωτήσεις.

Και υπήρξε επίσης η πρόταση του Τραμπ ότι η εκτέλεση θα μπορούσε να είναι μια κατάλληλη τιμωρία για έξι γερουσιαστές των Δημοκρατικών, τα οποία υπενθύμισαν στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων ότι οφείλουν να αρνούνται παράνομες εντολές.

«Αυτό είναι πραγματικά κακό και Επικίνδυνο για τη Χώρα μας. Τα λόγια τους δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ!!! ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΜΕΣΑ;;;» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. «ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, τιμωρούμενη με ΘΑΝΑΤΟ!» (Όπως ήταν αναμενόμενο, οι απειλές θανάτου προς τους νομοθέτες αυξήθηκαν μετά το παραλήρημα του Τραμπ.)

Και μια ακόμη μέτρηση του πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ο Τραμπ είναι το 36%, το ποσοστό αποδοχής του σύμφωνα με τη Gallup, το χαμηλότερο της δεύτερης θητείας του. Περίπου 60% των Αμερικανών αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη δουλειά του, μια αύξηση 12 μονάδων από τότε που ορκίστηκε για δεύτερη θητεία.

Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει τον θυμό και τη σκληρή στάση του Τραμπ. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι πως ο πολιτικός ο οποίος κάποτε μπορούσε να εντοπίσει και να διαμορφώσει το δημόσιο αίσθημα φαίνεται πλέον αποκομμένος, απομονωμένος, περιτριγυρισμένος από την ελίτ και παρακινούμενος αποκλειστικά από ιδιοτελή κίνητρα. Και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι προτεραιότητες της δεύτερης θητείας του Τραμπ, καθοδήγηση της εξωτερικής πολιτικής, χάρη σε εγκληματίες λευκού κολάρου, επίθεση σε πολιτικούς αντιπάλους, τους έχουν αφήσει χωρίς πυξίδα και βουτηγμένους στο χάος του Τραμπ.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Τραμπ, ο μεγαλύτερος σε ηλικία Αμερικανός που ορκίστηκε ποτέ πρόεδρος, αντιμετωπίζει αυξημένο έλεγχο για τη σωματική του αντοχή. Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο των New York Times, οι δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ είναι πιο σύντομες, τα ταξίδια του εντός της χώρας έχουν μειωθεί και συχνά φαίνεται καθισμένος πίσω από ένα γραφείο στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την πρώτη του θητεία και το δαιμονιώδες προεκλογικό του στυλ, με τα θορυβώδη συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.

«Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορείς να κάνεις είναι να υπερ-υποσχεθείς και να υπο-αποδώσεις», έγραψε στο X η αντιπρόσωπος της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Μια δημοσκόπηση της CBS News/YouGov από τον Νοέμβριο αποτυπώνει πόσο εκτός συγχρονισμού βρίσκεται ο Τραμπ με το εκλογικό σώμα.

Στις τιμές και τον πληθωρισμό, το 60% των Αμερικανών λένε ότι ο Τραμπ παρουσιάζει τα πράγματα καλύτερα απ’ ό,τι είναι. Μεταξύ όσων τον κρίνουν κυρίως για την οικονομία, το 77% πιστεύει ότι δεν αφιερώνει αρκετό χρόνο στο ζήτημα. Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι πλειοψηφίες όλων των ηλικιών και φυλών αποδοκιμάζουν τις επιδόσεις του στο αξίωμα, με τα υψηλότερα ποσοστά αποδοκιμασίας να εμφανίζονται σε ψηφοφόρους κάτω των 45, σε άτομα μειονοτικών ομάδων και σε γυναίκες. Το να αποκαλεί ρεπόρτερ με ονόματα, να καταγγέλλει Δημοκρατικούς και να ζωγραφίζει μια δυστοπική εικόνα της Αμερικής είναι απίθανο να κερδίσει ξανά οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες.

Πιο γενικά, η υποβάθμιση της πολιτικής παρουσίας του Τραμπ έχει επιπτώσεις για το κόμμα του, ένα σύνολο πολιτικών που του έδωσαν την αφοσίωση και την εξουσία τους, αλλά τώρα βρίσκονται χωρίς επιχειρήματα για να τρέξουν πολιτικά.

Σε μια περιφέρεια του Τενεσί, την οποία ο Τραμπ κέρδισε με 22 μονάδες μόλις ένα χρόνο πριν, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν είχαν κάνει ούτε μία διαφήμιση που να αναφέρει τον Τραμπ ή τη σημασία εκλογής κάποιου που θα προωθήσει την ατζέντα του. Αυτό συμβαίνει επειδή η ατζέντα του Τραμπ είναι… τι ακριβώς; Ο Τραμπ έκανε την κούρσα να φαίνεται πιο ανταγωνιστική εξαιτίας της αποσπασμένης, χαοτικής προσέγγισής του στη δουλειά.

Η ανατρεπτική του διάθεση υποτίθεται πως θα υπηρετούσε τη βελτίωση της ζωής των απλών Αμερικανών, οι οποίοι ένιωθαν αποκλεισμένοι και παραμελημένοι. Τώρα, είναι ο ίδιος απομονωμένος και εγκλωβισμένος μέσα στα προσωπικά του παράπονα. Το βράδυ της Δευτέρας, μεταξύ 19:00 και 24:00, ο Τραμπ έκανε πάνω από 160 αναρτήσεις στο Truth Social, την πλατφόρμα κοινωνικής του δικτύωσης, επιτιθέμενος στους Δημοκρατικούς αντιπάλους του και αναδημοσιεύοντας συνωμοσιολόγους και περιεχόμενο παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη. Τερμάτισε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη αποκαλώντας τη βουλευτή Ιλχάν Ομάρ και τους φίλους της «σκουπίδια».

Δυστυχώς, είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι ο Τραμπ θα αφιερώσει λιγότερο χρόνο στο να επιτίθεται στους Δημοκρατικούς και να αναμασά όλους τους τρόπους με τους οποίους θεωρεί ότι έχει αδικηθεί. Αλλά τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του και η χώρα συνολικά θα ήταν πολύ καλύτερα αν το έκανε.

