Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα στείλει έναν εκπρόσωπο σε συνομιλίες στην Ευρώπη για την Ουκρανία αυτό το Σαββατοκύριακο, εάν υπάρχει πραγματική πιθανότητα υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας, ξεκαθάρισε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει κουραστεί από τις πολλαπλές συναντήσεις που δεν φαίνεται ποτέ να καταλήγουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Καρολάιν Λίβιτ, στους δημοσιογράφους.

«Ο πρόεδρος είναι εξαιρετικά απογοητευμένος και με τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου και έχει σιχαθεί τις συναντήσεις χάριν των συναντήσεων για την Ουκρανία» είπε χαρακτηριστικά.

Το Κίεβο δέχεται πιέσεις από τον Λευκό Οίκο να εξασφαλίσει μια γρήγορη ειρήνη, αλλά αντιτίθεται σε ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και προτάθηκε τον περασμένο μήνα, το οποίο πολλοί θεωρούν ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά την Τετάρτη με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας και δήλωσε αργότερα ότι είχε μια «ζωηρή» συζήτηση μαζί τους, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών για συνομιλίες στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Θέλει δράση για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και η κυβέρνηση έχει αφιερώσει περισσότερες από 30 ώρες, μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σε συναντήσεις με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους. Θα δούμε για τις συναντήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο και θα μείνουμε συντονισμένοι», είπε η Λίβιτ.

Πηγή: skai.gr

