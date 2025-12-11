Φιλανδία: Διαδικτυακή αξιολόγηση προσόντων ως μέρος της εξατομίκευσης σπουδών

Η Φινλανδική Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης (EDUFI) πραγματοποίησε στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2025 διαδικτυακή αξιολόγηση.

Στη διαδικασία συμμετείχαν οκτώ μέλη του Δικτύου EQAVET από την Αυστρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και την Ισπανία, ως ανεξάρτητοι αξιολογητές.

Στη Φινλανδία, κάθε μαθητευόμενος στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση έχει τη δυνατότητα να εξατομικεύει το πρόγραμμα σπουδών του.

Κρίσιμο στάδιο αυτής της διαδικασίας αποτελεί η υποχρέωση των φορέων εκπαίδευσης να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τα προσόντα και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει οι μαθητευόμενοι πριν την έναρξη ενός προγράμματος ή επιμέρους ενότητας.

Η αξιολόγηση εξέτασε την πρόοδο των εξεταζόμενων, με ιδιαίτερη έμφαση σε δεξιότητες και γνώσεις που δεν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα μέσω εγγράφων, όπως απολυτήρια ή βεβαιώσεις από αρμόδιους φορείς.

Τα συγκεκριμένα προσόντα μπορεί να έχουν αποκτηθεί μέσα από εργασιακή εμπειρία, σπουδές σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή στο εξωτερικό, περιόδους πρακτικής άσκησης ή ακόμη και από δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο.

Οι αξιολογητές συνέστησαν στην EDUFI τρόπους με τους οποίους μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους παρόχους εκπαίδευσης και πρότειναν μέτρα ώστε όλοι οι μαθητευόμενοι να αντιμετωπίζονται πιο ισότιμα όσων αφορά την αναγνώριση προσόντων και οι εμπειριών που έχουν αποκτήσει στο παρελθόν.

Aθηνά Παπακώστα

