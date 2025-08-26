Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες.

«Θέλουμε να υπάρξει ένα τέλος. Έχουμε οικονομικές κυρώσεις. Μιλάω για οικονομικές, επειδή δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο», είπε ο Τραμπ.

Ωστόσο, ο Τραμπ επανέφερε την απειλή του για βαριές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία χωρίς να θέσει νέο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.

«Δεν θα είναι παγκόσμιος πόλεμος, αλλά οικονομικός πόλεμος», είπε ο Τραμπ, τονίζοντας πως οι συνέπειες «θα είναι κακές για τη Ρωσία». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να προχωρήσει άμεσα σε νέες κυρώσεις ή δασμούς που θα πλήξουν τη ρωσική οικονομία, εκφράζοντας την ελπίδα πως υπάρχει ακόμη περιθώριο για μια συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί για άλλη μια φορά ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρει μέρος της ευθύνης για τη σύγκρουση, αποκαλώντας τον «όχι ακριβώς αθώο», ενώ απέρριψε τις πρόσφατες ρωσικές δηλώσεις ότι δεν θα υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία μαζί του: «Δεν έχει σημασία τι λένε. Όλοι μπλοφάρουν. Όλα είναι ανοησίες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δύο… πρέπει να τους φέρεις μαζί», όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνάντησης ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν διαφέρει από τους χειρότερους πολέμους που έχω δει ποτέ, κι αν μπορώ να τον σταματήσω, επειδή έχω μια ορισμένη δύναμη ή μια ορισμένη σχέση, είχα μια πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Πούτιν, πολύ, πολύ καλή. Αυτό είναι πάλι κάτι θετικό», είπε.

Αν και ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με αυστηρότερη οικονομική πίεση προς τη Μόσχα, μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να λάβει ουσιαστικά μέτρα, παρατείνοντας συνεχώς τα τελεσίγραφα που θέτει στον Πούτιν.

«Αυτό που πίστευα ότι θα ήταν το πιο εύκολο, τελικά αποδεικνύεται το πιο δύσκολο», είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρω».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.