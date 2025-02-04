Τραμπ: Ετοιμάζεται να καταργήσει το υπουργείο Παιδείας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υπογράψει σήμερα νέα διατάγματα, την ώρα που τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι θα διαλύσει το υπουργείο Παιδείας, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος δεν μπορεί να καταργήσει αυτό το υπουργείο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, κάτι που θα ήταν δύσκολο να πετύχει. Όμως τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι θα λάβει μέτρα με στόχο να το «διαλύσει εκ των έσω».

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει μια νέα ομοβροντία διαταγμάτων απόψε στο Οβάλ Γραφείο, χωρίς να διευκρινίσει το περιεχόμενό τους.

Οι υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης βρίσκονται στο στόχαστρο της επιτροπής Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Ίλον Μασκ, που μεταξύ άλλων ανακοίνωσε το κλείσιμο της USAID, της υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, η DOGE αναλύει ήδη δεδομένα από τα υπουργείο Παιδείας.

Ο ιδιοκτήτης των εταιρειών SpaceX, X και Tesla παρέπεμψε σε αυτό το ρεπορτάζ, σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο συντηρητικός πρώην πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν δεν κατάφερε να υλοποιήσει την υπόσχεσή του να καταργήσει το υπουργείο Παιδείας τη δεκαετία του 1980 αλλά «ο πρόεδρος Τραμπ θα τα καταφέρει», έγραψε ο Μασκ.

Προεκλογικά, ο Τραμπ επαναλάμβανε συνεχώς ότι θα καταργήσει το υπουργείο Παιδείας και θα αναθέσει τις αρμοδιότητές του στις Πολιτείες. Λέει μεταξύ άλλων πως το υπουργείο αυτό επωφελείται από «υπερβολική χρηματοδότηση» και ότι τα σχολικά ιδρύματα έχουν γίνει «υπερβολικά προοδευτικά».

Για τη θέση του υπουργού Παιδείας ο Τραμπ επέλεξε τη Λίντα ΜακΜάον, της συνιδρύτριας και πρώην διευθύνουσας συμβούλου της WWE (σ.σ. εταιρείας διοργάνωσης σόου επαγγελματικής πάλης), κάτι που θεωρήθηκε ως σαφής ένδειξη της πρόθεσής του να υποβαθμίσει το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

