Γαλλία: Οι δικαστικές αρχές δεν θα ερευνήσουν καταγγελίες σε βάρος του Αββά Πιερ για βιασμούς ανηλίκων

Η εισαγγελία του Παρισιού γνωστοποίησε σήμερα ότι δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί καμία ποινική έρευνα στη Γαλλία για να αποδοθούν ευθύνες για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν γίνει από το 2024 σε βάρος του Αββά Πιερ, αφού ο φερόμενος ως δράστης απεβίωσε το 2007 και τα αδικήματα, εφόσον διαπράχθηκαν, έχουν παραγραφεί.

Ο Αββάς Πιερ, κατά κόσμον Ανρί Γκρουές, ήταν μια κορυφαία προσωπικότητα στη μάχη κατά της φτώχειας στη Γαλλία. Οι σεξουαλικές επιθέσεις και οι βιασμοί αποκαλύφθηκαν σε τρεις διαφορετικές έρευνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα το περασμένο καλοκαίρι, οι οποίες είχαν ζητηθεί από το Κίνημα Εμαούς και το Ίδρυμα Αββά Πιερ, με σκοπό να ρίξουν φως στη δράση του ιερέα. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου είχαν γίνει σε βάρος του 33 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Τα γεγονότα που αναφέρονταν στις εκθέσεις κάλυπταν μια περίοδο από τη δεκαετία του 1950 μέχρι το 2000.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε ζητήσει τον Ιανουάριο από τις δικαστικές αρχές να εξετάσουν την πιθανότητα να ξεκινήσουν μια έρευνα για «μη καταγγελία βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος ευάλωτων ατόμων και ανηλίκων». Ωστόσο, η εισαγγελία ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι δεν είναι δυνατόν να ερευνηθούν οι υποθέσεις αυτές, αφενός επειδή έχουν παραγραφεί και αφετέρου επειδή ο βασικός ύποπτος απεβίωσε πριν από πολλά χρόνια.

Το Ίδρυμα Αββά Πιερ, που ιδρύθηκε από τον ιερέα και στενούς συνεργάτες του το 1987, άλλαξε επισήμως το όνομά του στις 25 Ιανουαρίου και πλέον αποκαλείται Ίδρυμα για τη Στέγαση των Μειονεκτούντων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

