Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αυξημένο

Στην τελευταία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύεται ότι το ενωσιακό εμπόριο αυτών των ειδών διατροφής παρέμεινε αυξημένο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το εμπορικό ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό θετικό, φθάνοντας τα 11,6 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, παρά τη μείωση λόγω της υψηλότερης τιμής των εισαγωγών σε σύγκριση με το 2024.

Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθαν σε 59,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 3% (+1,9 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε ο κορυφαίος εξαγωγικός προορισμός με 13,5 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 (23% των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ). Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν λόγω των χαμηλότερων εξαγωγών σιτηρών. Οι εξαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στις αρχές του 2025 σε σύγκριση με το 2024, κατά 1,1 δισ. ευρώ (+51%), λόγω της απότομης αύξησης των τιμών των προϊόντων με βάση το κακάο.

Οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ ανήλθαν σε 48,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,9 δισ. ευρώ (+20%) σε σύγκριση με το 2024. Η Βραζιλία, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμειναν οι κορυφαίες χώρες προέλευσης των εισαγωγών, με αξιοσημείωτες αυξήσεις να παρατηρούνται επίσης από την Ακτή Ελεφαντοστού (+84%, +1,2 δισ. ευρώ) και την Κίνα (+35%, +732 εκατ. ευρώ). Οι εισαγωγές κακάου, καφέ, φρούτων και ξηρών καρπών και μη βρώσιμων προϊόντων σημείωσαν έντονη αύξηση, με τις τιμές του κακάου να διπλασιάζονται και τις τιμές του καφέ να αυξάνονται κατά 65%. Αντίθετα, μειώθηκαν οι εισαγωγές ζάχαρης και ισογλυκόζης (-39%, -197 εκατ. ευρώ) και ελαιόλαδου (-32%, -167 εκατ. ευρώ), εξαιτίας των χαμηλότερων τιμών και των μειωμένων όγκων.

Kατερίνα Πλατή

Πηγή: skai.gr

