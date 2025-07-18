Τουλάχιστον 18 εργαζόμενοι σε χρυσωρυχείο στη βορειοδυτική Κολομβία έχουν παγιδευτεί μέσα σε αυτό, έπειτα από «σοβαρό ατύχημα» που σημειώθηκε στο ορυχείο.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, το ατύχημα σημειώθηκε στη Ρεμέδιος, στο γεωγραφικό διαμέρισμα Αντιόχεια της Κολομβίας και «φαίνεται» ότι πρόκειται για περίπτωση «παράνομης» εκμετάλλευσης ορυχείου.

«Ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης» για τη διάσωση των χρυσωρύχων, σημείωσε χθες, Πέμπτη, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο υπουργός Ορυχείων και Ενέργειας Έντουιν Πάλμα.

«Υποθέτουμε» ότι παραμένουν εν ζωή, ανακοίνωσε το υπουργείο του, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια του ατυχήματος.

Ο Γιάρλεϊ Εράσμο Μαρίν, εκπρόσωπος τοπικής ένωσης εργαζομένων σε ορυχεία, δήλωσε στο AFP ότι έπειτα από «μηχανική βλάβη», κατέρρευσε δομή που αποσκοπούσε στην παρεμπόδιση κατολισθήσεων, «αποκλείοντας» τη βασική έξοδο του ορυχείου.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Εθνική Υπηρεσία Ορυχείων δείχνουν διασώστες με δάδες να διεξάγουν έρευνες.

Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los afectados por un derrumbe en bocamina en Remedios, Antioquia.



Nuestro equipo de Seguridad y Salvamento Minero atiende desde el primer momento las labores de rescate https://t.co/bKM6VbJ3pF pic.twitter.com/daZ7ALKC6D — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) July 18, 2025

Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Αντιόχειας στην Κολομβία έχει μακρά παράδοση στα ορυχεία. Ο χρυσός που εξορύσσεται εκεί εξυπηρετεί μερικές φορές και ως πηγή χρηματοδότησης για ένοπλες ομάδες όπως η Κλαν ντελ Γκόλφο, βασικό καρτέλ της χώρας, το οποίο εμπλέκεται επίσης στο λαθρεμπόριο κοκαΐνης.

Τα ατυχήματα που συνδέονται με την εκμετάλλευση άνθρακα είναι πιο συχνά στην Κολομβία, ιδίως στο κεντρικό τμήμα της χώρας, και έχουν δεκάδες θύματα κάθε χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

