Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο πλήρους αποχώρησης των στρατευμάτων τους από τη Συρία, μετέδωσε την Πέμπτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχο με γνώση του θέματος.

Μια τέτοια απόφαση θα έβαζε τέλος σε μια δεκαετή αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Συρία, η οποία ξεκίνησε το 2014, όταν ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα παρενέβη στον συριακό εμφύλιο πόλεμο. Η πιθανή αποχώρηση έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση Σαράα διέταξε τη διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), του βασικού εταίρου των ΗΠΑ στην περιοχή, μετά από μια αιφνιδιαστική επίθεση το Σαββατοκύριακο που οδήγησε την οργάνωση σχεδόν σε κατάρρευση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον εξετάζει αποχώρηση από τη Συρία. Τον Δεκέμβριο του 2018, ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά την πλήρη απόσυρση περίπου 2.000 Αμερικανών στρατιωτών, απόφαση που οδήγησε στην παραίτηση του τότε υπουργού Άμυνας Τζιμ Μάτις. Στη συνέχεια, ο τότε σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον και άλλα ανώτατα στελέχη μετρίασαν την απόφαση, διατηρώντας μια περιορισμένη δύναμη στη χώρα.

Σήμερα, περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν στη Συρία, κυρίως διασκορπισμένοι σε εγκαταστάσεις στα βορειοανατολικά, όπου συνυπάρχουν με τις SDF. Μικρός αριθμός στρατιωτών σταθμεύει επίσης στη βάση Αλ Τανφ, στη νότια Συρία. Κύρια αποστολή των αμερικανικών δυνάμεων είναι η αποτροπή ανασυγκρότησης του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), ενώ πραγματοποιούν τακτικά περιπολίες και επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις SDF.

Μέχρι την επίθεση του περασμένου Σαββατοκύριακου, οι SDF, που συνέβαλαν καθοριστικά στην ήττα του «χαλιφάτου» του ISIS το 2019, είχαν την ευθύνη φύλαξης περίπου 9.000 κρατουμένων μελών του Ισλαμικού Κράτους σε κέντρα κράτησης στη βορειοανατολική Συρία.

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, οι καταιγιστικές εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας έχουν οδηγήσει το Πεντάγωνο να επανεξετάσει τη βιωσιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής στη Συρία μετά την ήττα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Οι συριακές δυνάμεις αφαίρεσαν από τις SDF στρατιωτική βάση, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και φράγμα στον ποταμό Ευφράτη, αποδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική θέση της οργάνωσης υπό κουρδική ηγεσία για το μέλλον των χιλιάδων μαχητών της. Στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός, οι SDF παρέδωσαν τον έλεγχο των πόλεων Ράκα και Ντέιρ Εζ-Ζορ, ενώ η κυβέρνηση του Αχμέντ αλ-Σαράα ανέλαβε βασικά συνοριακά περάσματα και πετρελαϊκές υποδομές στη βορειοανατολική Συρία.

Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της επίθεσης οφείλεται στη μεταστροφή αραβικών δυνάμεων, που παλαιότερα στήριζαν τις SDF και πλέον τάχθηκαν στο πλευρό της κυβέρνησης, όπως είχε μεταδώσει η Wall Street Journal. Οι SDF εξακολουθούν να ελέγχουν τις πόλεις Κομπάνι και Χασάκα, όπου υπάρχουν μεγάλοι κουρδικοί πληθυσμοί, και ενδέχεται να επιλέξουν να οχυρωθούν αντί να διαλυθούν.

Αν οι SDF διαλυθούν πλήρως, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δεν θα υπάρχει λόγος παραμονής των αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία. Ένας κρίσιμος παράγοντας είναι οι δυσκολίες συνεργασίας με τον στρατό του Σαράα, ο οποίος —σύμφωνα με δύο αξιωματούχους— διαθέτει στοιχεία με τζιχαντιστικές καταβολές, περιλαμβάνει στελέχη με φερόμενους δεσμούς με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, καθώς και εμπλοκή σε καταγγελλόμενα εγκλήματα πολέμου κατά Κούρδων και Δρούζων.

Η επικινδυνότητα φάνηκε τον Δεκέμβριο, όταν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας Αμερικανός διερμηνέας σκοτώθηκαν σε επίθεση κοντά στην Παλμύρα. Ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, που επρόκειτο να αποπεμφθεί λόγω εξτρεμιστικών απόψεων, σύμφωνα με τη WSJ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατά των Κούρδων, οι δυνάμεις του Σαράα πλησίασαν επικίνδυνα αμερικανικά στρατεύματα. Όπως ανέφεραν δύο αξιωματούχοι, οι ΗΠΑ κατέρριψαν τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της συριακής κυβέρνησης κοντά σε εγκατάσταση όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες. Στο ίδιο 24ωρο, οι δυνάμεις του Σαράα επιτέθηκαν και στους στρατώνες των SDF στην ίδια βάση.

Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά της η WSJ, ένας ακόμη παράγοντας που βαραίνει στην απόφαση για ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ είναι η τύχη των χιλιάδων κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοανατολική Συρία. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, την Τετάρτη οι ΗΠΑ άρχισαν να μεταφέρουν 7.000 από τους συνολικά 9.000 κρατουμένους στο Ιράκ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι πρώην μαχητές και μέλη των οικογενειών τους θα μπορούσαν να διαφύγουν καθώς οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, 200 κρατούμενοι απέδρασαν από τη φυλακή Σαντάντι μετά την αποχώρηση των SDF από τις θέσεις τους, ωστόσο συνελήφθησαν εκ νέου από τις δυνάμεις του Αχμέντ αλ-Σαράα όταν αυτές ανέλαβαν τον έλεγχο της εγκατάστασης.

Η απομάκρυνση των κρατουμένων του ISIS από τη χώρα αφαιρεί έναν από τους βασικούς λόγους παραμονής των αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσε ο Τσαρλς Λίστερ, διευθυντής του προγράμματος Συρίας στο Middle East Institute. «Ειλικρινά, το βασικό στοιχείο που κρατούσε την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Συρία τον τελευταίο χρόνο ήταν τα κέντρα κράτησης και οι καταυλισμοί», είπε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να τεθεί το ερώτημα της βιωσιμότητας της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία».

Ο Λίστερ, ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο κύριος στόχος των ΗΠΑ στη Συρία παραμένει η ήττα του ISIS, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή. Όπως ανέφερε, μόνο πέρυσι καταγράφηκαν 348 επιθέσεις του ISIS στη Συρία, καθώς και 13 αποτροπές επιθέσεων με στόχο μαζικές απώλειες σε περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τον Σαράα, τον οποίο είχε καλέσει στον Λευκό Οίκο σε ιστορική επίσκεψη πέρυσι. «Δουλεύει πολύ σκληρά, ο πρόεδρος της Συρίας», είπε την Τρίτη, υπερασπιζόμενος τις προσπάθειές του να διασφαλίσει τις φυλακές.

Αναφερόμενος στους Κούρδους, ο Τραμπ δήλωσε: «Μου αρέσουν οι Κούρδοι. Αλλά για να το καταλάβετε, οι Κούρδοι πληρώθηκαν τεράστια ποσά, τους δόθηκε πετρέλαιο και άλλα πράγματα, οπότε το έκαναν περισσότερο για τους ίδιους παρά για εμάς. Παρ’ όλα αυτά, είχαμε καλή συνεργασία μαζί τους και προσπαθούμε να τους προστατεύσουμε».

