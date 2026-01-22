Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιβύη: Τραυματίας από πυροβολισμούς ο αρχηγός της δικαστικής αστυνομίας

Ο αρχηγός της δικαστικής αστυνομίας Τρίπολης τραυματίστηκε ελαφρά από σφαίρες μετά από επίθεση ενόπλων αγνώστων έξω από τη φυλακή Αλ Τζνταϊντα

Λίβυοι στρατιώτες σε άσκηση

Ο αρχηγός της δικαστικής αστυνομίας της Τρίπολης τραυματίστηκε σήμερα από σφαίρες, όταν δέχτηκε επίθεση από ενόπλους αγνώστου ταυτότητας, ανακοίνωσαν η υπηρεσία του και το υπουργείο Δικαιοσύνης της Λιβύης.

Η δικαστική αστυνομία καταδίκασε «με τον κατηγορηματικότερο τρόπο» την επίθεση σε βάρος του στρατηγού Φάρατζ αλ Μαμπρούκ έξω από το Σωφρονιστικό Κέντρο Αλ Τζνταϊντα, τη μεγαλύτερη φυλακή της Τρίπολης.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ο Μαμπρούκ φέρει ελαφρά τραύματα και έκανε λόγο για «θρασύδειλη επίθεση».

Η δικαστική αστυνομία είναι μια υπηρεσία ασφαλείας που υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι αρμόδια για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και την ασφάλεια των δικαστηρίων και των φυλακών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιβύη τρομοκρατία έγκλημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark