Φονικές πυρκαγιές σαρώνουν τη νοτιοανατολική Νότια Κορέα

Οι πυρκαγιές που προκαλούνται από τους ισχυρούς ανέμους και τον ξηρό καιρό καταστρέφουν τη νοτιοανατολική Νότια Κορέα, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να παραδοθούν στις φλόγες περισσότερα από 36.000 στρέμματα, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη.

Πέντε πυρκαγιές περιορίστηκαν κατά 88% κατά μέσο όρο από το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με κυβερνητικό δελτίο ειδήσεων. Το ένα μέτωπο έχει περιοριστεί πλήρως και το μεγαλύτερο - το οποίο έχει κάψει περισσότερα από 31.000 στρέμματα κοντά σε κατοικημένες περιοχές με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους - περιορίστηκε κατά 55%.

Τέσσερα άτομα - τρεις πυροσβέστες και ένας κυβερνητικός αξιωματούχος που βοηθούσε στις προσπάθειες κατάσβεσης - βρέθηκαν νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας της Νότιας Κορέας. Το καμένο σώμα ενός πέμπτου ατόμου που θεωρείται ύποπτο ότι πέθανε στις φλόγες βρέθηκε αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα προς τα ανατολικά, δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

«Η ταχύτητα του ανέμου θα φτάσει τα 10 έως 20 μέτρα το δευτερόλεπτο σήμερα το απόγευμα, ενώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν πολύ ψηλά, αυξάνοντας τον κίνδυνο να εξαπλωθούν οι πυρκαγιές», είπε στους δημοσιογράφους την Τρίτη το πρωί ο Λιμ Σανγκ-Σέοπ, επικεφαλής της δασικής υπηρεσίας της Νότιας Κορέας.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά απειλούσε το Uiseong, αναγκάζοντας τουλάχιστον 1.550 κατοίκους να φύγουν, είπε ο Lim. Σχεδόν 50.000 άνθρωποι ζουν στην κομητεία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πυρκαγιά είχε εισέλθει στα περίχωρα της πόλης Αντόνγκ -η οποία φιλοξενεί τουλάχιστον 153.000 ανθρώπους- αναγκάζοντας περισσότερους από 1.260 ανθρώπους να εκκενώσουν, πρόσθεσε.

«Το ποσοστό περιορισμού ήταν 60% χθες, αλλά η περίμετρος της πυρκαγιάς αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ανέμων, μειώνοντας το ποσοστό περιορισμού στο 55%», είπε ο Λιμ.

Σχεδόν 80 ελικόπτερα και περισσότερα από 3.100 άτομα από τον στρατό, τη δασική υπηρεσία και τους τοπικούς πυροσβεστικούς σταθμούς επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς, πρόσθεσε ο Λιμ.

Οι πυρκαγιές δεν είναι ασυνήθιστες στη Νότια Κορέα, ειδικά στις ανατολικές περιοχές της χώρας που είναι αραιοκατοικημένες και καλύπτονται από δασικές εκτάσεις. Εκατοντάδες πυρκαγιές ξεσπούν κάθε χρόνο, σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία της χώρας, αν και οι περισσότερες είναι μικρές και περιορισμένες.

Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη πυρκαγιά της χώρας σημειώθηκε στην ανατολική ακτή της χώρας τον Απρίλιο του 2000, όταν οι φλόγες κατέκαψαν περισσότερα από 58.000 στρέμματα και προκάλεσαν ζημιές 32 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον Μάρτιο του 2022, οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 40.000 στρέμματα, επίσης στην ανατολική ακτή, και προκάλεσαν ζημιές 750 εκατομμυρίων δολαρίων.



