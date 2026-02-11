Σέινμπαουμ: «Δεν γνωρίζαμε τίποτα για το κλείσιμο του Ελ Πάσο»

Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή της θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια του πολύωρου κλεισίματος του εναέριου χώρου γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Πάσο στο Τέξας. Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε ότι εισβολή drone από μεξικανικό καρτέλ προκάλεσε το κλείσιμο, το οποίο ήρθη το πρωί της Τετάρτης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) είχε ανακοινώσει 10ήμερο κλείσιμο, καθηλώνοντας όλες τις πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο.

«Δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τη χρήση drones στα σύνορα», δήλωσε η Σέινμπαουμ στην πρωινή της ενημέρωση.

Σημείωσε ότι, αν οι αμερικανικές αρχές διαθέτουν περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κυβέρνηση του Μεξικού.

«Δεν υπάρχει λόγος για εικασίες. Θα έχουμε πληροφορίες και, όπως πάντα, θα συνεχίσουμε τη μόνιμη επικοινωνία μας», με τις ΗΠΑ, είπε.

Οι υπουργοί Άμυνας και Ναυτικού του Μεξικού αναμένεται να συναντηθούν την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον με αξιωματούχους της Βόρειας Διοίκησης, σε συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν και αρκετές άλλες χώρες, πρόσθεσε η Σέινμπαουμ.

«Δεν λαμβάνουν καμία άλλη θέση πέρα από αυτή που ήδη γνωρίζουμε, δηλαδή την υπεράσπιση της κυριαρχίας», δήλωσε.

Η Σέινμπαουμ σημείωσε επίσης ότι ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Άρφουτς, ο οποίος ηγείται της στρατηγικής της κυβέρνησής της για την καταπολέμηση των καρτέλ, θα συναντηθεί την Πέμπτη με Αμερικανούς αξιωματούχους ασφαλείας.

Οι συναντήσεις αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων συνομιλιών για θέματα ασφάλειας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Πηγή: skai.gr

