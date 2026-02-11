Αλλόκοτες εικόνες σημειώθηκαν στο Ιράν, με τα βίντεο να κάνουν τον γύρο του κόσμου στα κοινωνικά μέσα. Οι Ιρανοί έκαψαν ένα άγαλμα του Βάαλ, που συμβόλιζε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, καθώς και εικόνες του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν, στο πλαίσιο της 47ης επετείου της Ισλαμικής Επανάστασης.

🇮🇷 The Full Baal Burning Video in Iran



Iranians burned a Baal statue and an image of Jeffrey Epstein.



"We, the monotheists of the world, by the help of God, will bring down the worshipers of Baal, the worshipers of Satan, and the arrogant oppressors."pic.twitter.com/0CqDfFHbsX February 11, 2026

Υποστηρικτές του ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν πυρπόλησαν το τραγόμορφο άγαλμα που έφερε στο μέτωπό του ένα αστέρι του Δαβίδ, ένα ανεστραμμένο πεντάγραμμο, σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ φωνάζοντας «Αλλάχου Ακμπάρ» και «Θάνατος στο Ισραήλ».

«Εμείς, οι μονοθεϊστές του κόσμου, με τη βοήθεια του Θεού, θα ρίξουμε κάτω τους λάτρεις του Βάαλ, τους λάτρεις του Σατανά και τους αλαζόνες καταπιεστές» ανέφερε το πλήθος.

Ποιος είναι ο Βάαλ

Με το όνομα Βάαλ, ή Ουαάλ (που σήμαινε κυριολεκτικά «Άρχοντας») επίσης γνωστός ως Αντάντ, αναφέρεται θεός των σημιτικών λαών, ανάμεσα στους οποίους Φοίνικες και Σύροι, Χαναναίοι, λαοί της Μεσοποταμίας, όπως οι Βαβυλώνιοι.

Στις μεταφράσεις των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης από τα Εβραϊκά ως Βάαλ, άλλοτε ως αρσενικός («του Βάαλ») και σπανιότερα ως θηλυκός θεός («της Βάαλ»). Ανάλογα με την περιοχή συνδεόταν με τον Χαντάντ, θεό της βροχής / της γονιμότητας ή άλλες θεότητες με παρεμφερές όνομα. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές αναφορές σχετικά με την τάση του λαού του Ισραήλ να λατρεύουν τον θεό (χαμπ Μπά‛αλ) και προτροπές να επιστρέψουν στην προγονική τους πίστη στον Θεό του Ισραήλ

⚡️🇮🇷🇮🇱JUST IN:



Iranian protesters burned an effigy labeled “Baal,” shown with a Star of David and Israel’s flag, while chanting “Death to Israel.”



Baal is an ancient Canaanite deity often used today as a symbol of Satanism or elite corruption (for example Epstein). pic.twitter.com/7mW0ymLR6S — Suppressed News. (@SuppressedNws1) February 11, 2026

