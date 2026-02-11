Ένας απατεώνας που εμφανιζόταν σαν Σαουδάραβας πρίγκιπας κατάφερε, με τη βοήθεια ενός ιερωμένου, να εξαπατήσει επιφανείς Λιβανέζους, υποσχόμενός τους υψηλά πολιτικά αξιώματα, όπως ανέφερε σήμερα μια δικαστική πηγή.

Περίπου δέκα γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην υπουργοί και βουλευτές ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο, το οποίο έριξε φως στη διαφθορά ορισμένων πολιτικών της χώρας.

Ο υποτιθέμενος πρίγκιπας, ένας μηχανικός ονόματι Μουστάφα αλ Χεσιάν και ο συνεργός του, ο σεΐχης Χαλντούν Οραϊμέτ, συνελήφθησαν στα τέλη του 2025 και η έρευνα σε βάρος τους «οδεύει προς την ολοκλήρωσή της», είπε η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι οι εκβιασμοί διαπράττονταν μόνο από τους κρατουμένους, δεν υπάρχουν αποδείξεις για την εμπλοκή τρίτων προσώπων στην υπόθεση», πρόσθεσε.

Ο μηχανικός, μιμούμενος άπταιστα τη σαουδαραβική προφορά, υποδυόταν τον πρίγκιπα και έφτασε στο σημείο να δίνει τηλεφωνικά εντολές σε διάφορα πρόσωπα, κυρίως μέλη της σουνιτικής κοινότητας του Λιβάνου, υποδεικνύοντάς τους την πολιτική γραμμή που θα έπρεπε να ακολουθήσουν. Ο σεΐχης ήταν εκείνος που εφοδίαζε τον «πρίγκιπα Άμπου Όμαρ» με τα τηλέφωνα και τις πληροφορίες για πολιτικούς και επιχειρηματίες που γνώριζε.

Ο απατεώνας, που δήλωνε ότι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας, υποσχόταν στα θύματά του ότι το βασίλειο θα στήριζε την υποψηφιότητά τους για διάφορες θέσεις, με αντάλλαγμα χρήματα. «Πολλοί πολιτικοί με τους οποίους ήρθε σε επαφή εμφανίστηκαν ως μάρτυρες και παραδέχτηκαν τα γεγονότα», είπε η δικαστική πηγή. «Είπαν ότι έδιναν χρήματα, σαν ανθρωπιστική δωρεά για μη κυβερνητικές οργανώσεις ή πρόσωπα και όχι με στόχο να αποκτήσουν πολιτικά αξιώματα», πρόσθεσε.

Η Σαουδική Αραβία διαδραμάτιζε κατά παράδοση σημαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή του Λιβάνου. Όμως πριν από πολλά χρόνια ήρε την υποστήριξή της στον σημαντικότερο σουνίτη ηγέτη της χώρας, τον Σάαντ Χαρίρι και σταδιακά αποδεσμεύτηκε, κατηγορώντας τη Βηρυτό ότι επηρεάζεται από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Η σουνιτική κοινότητα αποδυναμώθηκε, κυρίως μετά την απόφαση του Χαρίρι να αποσυρθεί από την πολιτική.

Οι σχέσεις του Λιβάνου με το Ριάντ βελτιώθηκαν αφού εξελέγη πρόεδρος ο Ζοζέφ Αούν και διορίστηκε πρωθυπουργός ο μεταρρυθμιστής πολιτικός Ναουάφ Σαλάμ, στις αρχές του 2025.

Πηγή: skai.gr

