Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι διόρισε τον Τσαρλς Κούσνερ, τον πατέρα του γαμπρού του και πρώην συμβούλου του Τζάρεντ Κούσνερ, ως πρέσβη των ΗΠΑ στη Γαλλία.

Πρόκειται για έναν ακόμη αμφιλεγόμενο διορισμό ενός άνδρα με ιστορικό προβλημάτων με τη δικαιοσύνη.

Ο Κούσνερ μεγιστάνας ακινήτων θα μεταβεί στο Παρίσι για να «ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Γαλλίας, του παλαιότερου συμμάχου μας και ενός από τους ισχυρότερους μας», τόνισε ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Τσαρλς Κούσνερ πέρασε ένα χρόνο σε ομοσπονδιακή φυλακή για φοροδιαφυγή και έλαβε χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ προς το τέλος της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο - ποινικό μητρώο που εγείρει ερωτηματικά για έναν Αμερικανό διπλωμάτη.

Ο γιος του, ο Τζάρεντ Κούσνερ είναι σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ, της μεγαλύτερης σε ηλικία κόρης του εκλεγμένου Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Ο Τζάρεντ Κούσνερ ήταν σύμβουλος του Τραμπ, ιδιαίτερα για τη Μέση Ανατολή, κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

Ο Τσαρλς Κούσνερ, τώρα 70 ετών, κάποτε παρέδωσε τα ηνία στον γιο του για να διευθύνει την οικογενειακή αυτοκρατορία ακινήτων, την Kushner Companies. Ο λόγος; Διότι έπρεπε να εκτίσει ποινή φυλάκισης αφού ομολόγησε την ενοχή του το 2004 για φορολογική απάτη, δωροδοκία μαρτύρων και παράνομες συνεισφορές σε προεκλογικές εκστρατείες.

Ο Τραμπ αποκάλεσε σήμερα τον Τσαρλς Κούσνερ «λαμπρό επιχειρηματία», «φιλάνθρωπο» και «καλό διαπραγματευτή», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο δικαστικό παρελθόν του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

