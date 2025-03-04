Κομισιόν: Το σχέδιο για τον «Επανεξοπλισμό» της Ευρώπης

Τα μέτρα που προτείνονται «επικεντρώνονται στην ανάγκη να ενισχυθούν άμεσα και σημαντικά οι δαπάνες για την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω ενός νέου αμυντικού «εργαλείου».



Το νέο σχέδιο θυμίζει τα έκτακτα σχέδια για την αντιμετώπιση των κρίσεων της προηγούμενης θητείας της Κομισιόν, -όπως το NextGenerationEU για την αντιμετώπιση της κρίσης, μετά την πανδημία μέσω του ειδικού ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, RRF, αλλά και το RepowerEU, το «εργαλείο» για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Φιλοδοξία» της Κομισιόν είναι το σχέδιο «επανεξοπλισμού της» να κινητοποιήσει σχεδόν 800 δις ευρώ μακροπρόθεσμα για μια «ασφαλή και ανθεκτική» Ε.Ε μέσω πέντε προτάσεων που αφορούν:α. «απελευθέρωση» της χρήσης δημόσιας χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο που θα επιτραπεί μέσω της ενεργοποίησης της λεγόμενης «ρήτρας διαφυγής» στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Παρέχεται δηλαδή δημοσιονομική «ευελιξία» στα κράτη μέλη «να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες» χωρίς να απειλούνται με «κυρώσεις» από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείματος. «Εάν τα κράτη μέλη, αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες κατά 1,5% τουκατά μέσο όρο, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο κοντά στα 650 δισεκατομμύρια ευρώ για περίοδο τεσσάρων ετών» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.β. νέο «μέσο» χορήγησης δανείων ύψους 150 δις ευρώ που παρέχεται πλέον για κοινές αμυντικές επενδύσεις σε τομείς όπως: αεροπορική και πυραυλική άμυνα, συστήματα πυροβολικού, μη επανδρωμένα αεροσκάφη πυραύλων και πυρομαχικών και συστήματα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να συγκεντρώσουν τη ζήτηση και να αγοράσουν από κοινού. Φυσικά, με αυτόν τον εξοπλισμό, τα κράτη μέλη μπορούν να εντείνουν μαζικά την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία » σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.γ. χρήση της «ισχύος» του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν θα προταθούν πρόσθετες δυνατότητες και κίνητρα στα κράτη-μέλη, που θα αποφασίσουν εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια από τα ταμεία συνοχής και για την αύξηση των αμυντικών τους δαπανών.δ. & ε. «κινητοποίηση» ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της επιτάχυνσης της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων καθώς και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προκειμένου να επενδύει περισσότερα στην άμυνα.Οι προτάσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιλαμβάνονταισε επιστολή που απέστειλε σήμερα στους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει του έκτακτου ευρωπαϊκού συμβουλίου, την ερχόμενη Πέμπτη με βασικά θέματα την Ουκρανία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.Η επιστολή της θα τεθεί ως βάση προς συζήτηση ανάμεσα στους «27». Η Κομισιόν εκτιμά ότι μέσω των προτάσεών της θα διευκολυνθούν τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε άμεσες αποφάσεις σχετικά με την αναγκαία και άμεση αύξηση των αμυντικών τους δαπανών.

