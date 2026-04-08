Τραμπ: Δασμοί 50% σε όσους δίνουν όπλα στο Ιράν - Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου

Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου διαβεβαιώνει σε νέες παρεμβάσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ενώ απειλεί με βαρείς δασμούς 50% όποια χώρα προμηθεύει με όπλα την Τεχεράνη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο, όπως έχουμε διαπιστώσει, έχει περάσει από μια πολύ παραγωγική αλλαγή καθεστώτος! Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα σκάψουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη (Βομβαρδιστικά B-2) Πυρηνική "Σκόνη" τονίζει για το ουράνιο στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναλυτικά



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο, όπως έχουμε διαπιστώσει, έχει περάσει από μια πολύ παραγωγική αλλαγή καθεστώτος! Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα σκάψουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη (Βομβαρδιστικά B-2) Πυρηνική «Σκόνη». Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, και βρισκόταν, υπό πολύ αυστηρή δορυφορική επιτήρηση (Διαστημική Δύναμη!). Τίποτα δεν έχει αγγιχτεί από την ημερομηνία της επίθεσης. Συζητάμε, και θα συζητάμε, για την άρση των δασμών και των κυρώσεων με το Ιράν. Πολλά από τα 15 σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Σε μια χώρα που προμηθεύει στρατιωτικά όπλα στο Ιράν θα επιβάλλονται αμέσως δασμοί 50% σε όλα τα αγαθά που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με άμεση ισχύ. Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές! Πρόεδρε DJT

Το σχέδιο 10 σημείων που κατέθεσε το Ιράν για «μακροπρόθεσμη ειρήνη» στη Μέση Ανατολή δεν περιλαμβάνει σημαντική φράση στα αγγλικά αποκαλύπτει ο Guardian.

Στην έκδοση που κυκλοφόρησε στα φαρσί, η Τεχεράνη συμπεριέλαβε επίσης τη φράση «αποδοχή εμπλουτισμού» (“acceptance of enrichment”) για το πυρηνικό του πρόγραμμα σημειώνει η βρετανική εφημερίδα. Αλλά για λόγους που παραμένουν ασαφείς, αυτή η φράση έλειπε από τις αγγλικές εκδόσεις που κοινοποίησαν Ιρανοί διπλωμάτες σε δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

