Συνάντηση Τραμπ - Ρούτε υπό την απειλή αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) υποδέχεται τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με μέλη της συμμαχίας σε κρίσιμο σημείο, σημειώνει το Reuters.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απείλησε να αποχωρήσει από τη διατλαντική συμμαχία των 32 μελών και κατήγγειλε τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον τις τελευταίες εβδομάδες για αυτό που χαρακτήρισε ως ανεπαρκή υποστήριξη στην αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι επιθέσεις θα σταματήσουν προσωρινά, αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Ο Τραμπ είχε καλέσει νωρίτερα τις χώρες που εξαρτώνται από το πετρέλαιο της περιοχής του Κόλπου να σπάσουν τον ασφυκτικό έλεγχο του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, αλλά τα ευρωπαϊκά κράτη δεν φαίνεται πιθανό να συμμετάσχουν σε αποστολές για την απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας, όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Το Ιράν έχει δεσμευτεί να εμποδίζει τη διέλευση από αυτό το ζωτικής σημασίας Στενό με νάρκες μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Μετά όμως από την ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων έχει ξεκινήσει δειλά η διέλευση των πρώτων πλοίων από το Ορμούζ.

Ένα «επικίνδυνο σημείο» για τη συμμαχία

Ο Ρούτε, γνωστός στην Ευρώπη ως «ψιθυριστής του Τραμπ», έχει καλλιεργήσει μια θερμή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο παρά τις εντάσεις και τον χαρακτήρισε πέρσι ως «μπαμπά» που χειρίζεται μια σχολική φιλονικία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ένας άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης περιέγραψε την προσέγγιση του Ρούτε προς τον Τραμπ ως ευγενική αλλά αποτελεσματική.

Η σύγκρουση σχετικά με το Ιράν έχει επιδεινώσει τις διατλαντικές ανησυχίες για την Ουκρανία, τη Γροιλανδία και τις στρατιωτικές δαπάνες, αν και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν διαβεβαιώσει ιδιωτικά τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με έναν από τους δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους, ο οποίος συμμετείχε σε τέτοιες συζητήσεις.

«Αυτό είναι ένα επικίνδυνο σημείο για τη διατλαντική συμμαχία», δήλωσε η Οάνα Λουνγκέσκου, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ που τώρα εργάζεται στο Royal United Services Institute, ένα κέντρο μελετών με έδρα το Λονδίνο.

Όταν οι δύο άνδρες συναντηθούν, ο Ρούτε πιθανότατα θα εκφράσει το κοινό ενδιαφέρον για την αποκατάσταση του θαλάσσιου εμπορίου, μετά την αύξηση των τιμών της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέφεραν οι δύο πρώτοι διπλωμάτες. Αναμένεται επίσης να προσπαθήσει να αποτρέψει τον ηγέτη των ΗΠΑ από τη δημόσια κριτική κατά της συμμαχίας, ενώ θα προβάλλει τα μέτρα που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες για την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο Ρούτε θα επιδιώξει να ενισχύσει τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και να συζητήσει τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο το ΝΑΤΟ, μια αμυντική συμμαχία που επικεντρώνεται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, μπορεί να διαδραματίσει εκτεταμένο ρόλο στη Μέση Ανατολή. Ο Ρούτε δεν έχει λάβει εντολή από τους Ευρωπαίους ηγέτες να δεσμευτεί για ενδεχόμενη επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ όταν συναντηθεί με τον Τραμπ, σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες.

«Αναμένω ότι θα συνεχίσει τον διάλογο για την Ουκρανία και την κατανομή των βαρών εντός του ΝΑΤΟ», δήλωσε άλλος ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι ο πρώην Ολλανδός πολιτικός έχει πει ότι τα μέλη της συμμαχίας «θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ» μετά από την κατάπαυση του πυρός.

Οι συναντήσεις του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο με ξένους ηγέτες συχνά αποτελούν θεαματικά γεγονότα, με επαίνους αλλά και παράπονα να εκφράζονται δημόσια μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει διευκρινίσει αν η συνάντηση Τραμπ – Ρούτε θα είναι ανοιχτή στον Τύπο.

Ο Τραμπ αποκαλεί το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη»

Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε το 1949 για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο σοβιετικής επίθεσης και έκτοτε αποτελεί θεμέλιο λίθο της ασφάλειας της Δύσης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη» που δεν είναι χρήσιμη σε στιγμές ανάγκης. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, απάντησε: «Δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;».

Η εστίασή του στη Μέση Ανατολή απειλεί επίσης την ενίσχυση της Ουκρανίας με αμερικανικά όπλα, της οποίας η άμυνα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τα περισσότερα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ. Η κριτική του Τραμπ προς την Ουκρανία, η προσέγγισή του με τη Ρωσία και οι απειλές να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία -μέλος του ΝΑΤΟ- έχουν προκαλέσει ανησυχία στους συμμάχους.

«Έχει απογοητευτεί από το ΝΑΤΟ και από την απροθυμία άλλων συμμάχων να συνδράμουν κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, παρότι η προσπάθειά του να εξαλείψει την απειλή από το Ιράν είναι προς όφελός τους», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το θυμούνται», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

