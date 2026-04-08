«Είμαστε με το χέρι στη σκανδάλη» προειδοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους που δημοσιεύει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim με τίτλο «Λίστα στόχων του IRGC στο 100ό κύμα επιθέσεων», όπου γίνεται απολογισμός των νέων ιρανικών επιτυχημένων επιθέσεων «από τις ακτές της Μεσογείου μέχρι τα ανατολικά της χερσονήσου Χετζάζ».



«Οι Φρουροί της Επανάστασης, είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο έπος σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων λανθασμένων υπολογισμών του εχθρού» προειδοποιούν. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται απευθείας αναφορά στη συμφωνία 10 σημείων για εκεχειρία.

Μεταξύ άλλων, το IRGC αναφέρει ότι την περασμένη νύχτα έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες είχαν σχέση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το IRGC περιέγραψε τις επιθέσεις του 100ου κύματος της επιχείρησης Αληθινή Υπόσχεση, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα θα αντιμετωπίσει ισχυρότερα αντίποινα. Επίσης, επαίνεσε την υποστήριξη του κοινού και τόνισε ότι οι ιρανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες για περαιτέρω δράση.



«Σε αυτό το κύμα επιχειρήσεων, αφιερωμένο στον μάρτυρα ηγέτη μας, την Αυτού Αγιότητα Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι πολεμιστές της ένδοξης Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC υπέβαλαν τους στόχους των Αμερικανών και Σιωνιστών εχθρών από τις ακτές της Μεσογείου μέχρι τα ανατολικά της χερσονήσου Χετζάζ σε σφοδρά πυρά, ώστε ο ανόητος εχθρός να καταλάβει ότι η επίθεση στις υποδομές του ιρανικού λαού θα τιμωρούνταν αυστηρά.



«Τώρα, οι αφοσιωμένοι φρουροί του ιρανικού έθνους έχουν ακούσει τις εντολές του Ανώτατου Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αυτού Αγιότητας Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και το χέρι τους είναι στη σκανδάλη. Με μεγάλα αποθέματα εμπειρίας από τους δύο επιβληθέντες πολέμους με το κοινό μέτωπο των ΗΠΑ και των Σιωνιστών, είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο έπος σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων λανθασμένων υπολογισμών του εχθρού. Οι Αμερικανοί εταίροι στην περιοχή έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια την αδυναμία της Αμερικής και του σιωνιστικού καθεστώτος. Είναι καιρός να πάρουν ένα μάθημα και να τερματίσουν τη συνεργασία με τους εχθρούς του Ισλάμ. Ο εχθρός ήταν πάντα απατηλός και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του και θα απαντήσουμε σε κάθε επιθετικότητα με υψηλότερο επίπεδο».

Πηγή: skai.gr

