Το πρώτο ιπτάμενο ταξί της Βρετανίας είναι γεγονός και απογειώθηκε με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, καθώς η κυβέρνηση προωθεί τα σχέδιά της να καθιερώσει την υπηρεσία αυτή έως το 2028.

Το πρωτότυπο όχημα VX4 μετέφερε έναν πιλότο και τέσσερις επιβάτες σε ένα ταξίδι σε όλη τη χώρα πάνω από τα Κότσγουολντς μετά την καθέλκυσή του στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου της περιοχής.

Με τον πιλότο Simon Davies και την ανάπτυξη της Vertical Aerospace με έδρα το Μπρίστολ, το ταξίδι αυτό ήταν το πρώτο όπου το αεροπλάνο πετούσε σε κανονικό εναέριο χώρο εκτός αυστηρών συνθηκών δοκιμών.

Το νέο αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα για χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών προς την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) με σκοπό να γίνουν πραγματικότητα τα ιπτάμενα ταξί.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, ένα ταξίδι από το Λίβερπουλ στο Λιντς θα διαρκούσε μόλις 26 λεπτά, σε σύγκριση με μιάμιση ώρα που διαρκεί με αυτοκίνητο. Η διαδρομή από το Μπράιτον στο Χίθροου θα διαρκούσε 20 λεπτά, κάτι που σήμερα διαρκεί τέσσερις φορές περισσότερο με αυτοκίνητο.

Το αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 320 χλμ/ώρα, αναμένεται να κάνει ταξίδια πάνω από τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι το αυτοκίνητο και διαφημίζεται ως φθηνότερο, πιο πράσινο, πιο αθόρυβο και πιο προσβάσιμο από τα ελικόπτερα.

Η Vertical Aerospace συγκαταλέγεται σε μια ομάδα εταιρειών που αναπτύσσουν τον καινοτόμο τρόπο μεταφοράς που είναι σε θέση να μεταφέρει επιβάτες με αθόρυβα αεροσκάφη μηδενικών εκπομπών εντός ή μεταξύ αστικών περιοχών.

Αντίπαλες εταιρείες έχουν δοκιμάσει κάτι παρόμοιο στο Ντουμπάι και τις ΗΠΑ, αλλά για τη συγκεκριμένη εταιρεία η πτήση είναι η πρώτη που ένα ιπτάμενο ταξί πραγματοποίησε σε ανοιχτό εναέριο χώρο στην Ευρώπη. Προηγουμένως και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο, η νεοσύστατη εταιρεία πραγματοποίησε δοκιμή αιώρησης του αεροσκάφους.

Το ηλεκτρικό όχημα έχει σχεδιαστεί για να απογειώνεται κάθετα ή σε διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης, συγκρατούμενο σε αιωρούμενο μοτίβο από τις έλικες του ή με κλίση ώστε να λειτουργεί περισσότερο όπως ένα παραδοσιακό αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος έχει χωρητικότητα για έναν πιλότο και τέσσερις επιβάτες, προσφέροντας ένα εύρος ταχυτήτων και χιλιομέτρων.

Πηγή: skai.gr

