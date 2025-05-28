Ο Μοχάμεντ Σινουάρ, ο «σκιώδης» στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα, τον θάνατο του οποίου ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τετάρτη, βρισκόταν επί χρόνια στην κορυφή της λίστας των πλέον καταζητούμενων του Ισραήλ.

Ο Σινουάρ ανήλθε στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Χαμάς το 2024, μετά τον θάνατο του αδελφού του, Γιαχία Σινουάρ, εγκεφάλου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, που οδήγησε στον πόλεμο της Γάζας και αργότερα ανακηρύχθηκε γενικός ηγέτης της οργάνωσης.

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, την ηγεσία της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης αναμένεται να αναλάβει ο στενός του συνεργάτης, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, που αυτή τη στιγμή συντονίζει τις επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Παραμένει ασαφές πώς ο θάνατός του θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην ηγεσία της Χαμάς και ιδιαίτερα τον ρόλο των εξόριστων μελών του ανώτατου συμβουλίου της οργάνωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χάραξη στρατηγικής και τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Στελέχη της Χαμάς περιγράφουν τον Μοχάμεντ Σινουάρ και τον Χαντάντ ως «φαντάσματα» που εδώ και χρόνια καταφέρνουν να διαφεύγουν από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Όπως και ο αδελφός του, είχε επιβιώσει από πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας, μεταξύ άλλων με στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές και παγιδευμένα εκρηκτικά.

Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση, όταν επισκέφθηκε ένα νεκροταφείο, σύντροφοί του εντόπισαν εκρηκτικό καμουφλαρισμένο ως τούβλο στη διαδρομή του. Το 2003, μαχητές της Χαμάς ανακάλυψαν βόμβα τοποθετημένη στον τοίχο του σπιτιού του, αποτρέποντας άλλη μία απόπειρα που αποδόθηκε στην ισραηλινή Μοσάντ.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ, γνωστός για τις μυστικές επιχειρήσεις του, φέρεται να διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, την οποία πηγές της Χαμάς περιγράφουν ως τη χειρότερη αποτυχία ασφαλείας του Ισραήλ.

Ήταν επίσης ευρέως γνωστό ότι υπήρξε ένας από τους οργανωτές της διασυνοριακής επίθεσης και της απαγωγής του Ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ το 2006. Ο Σαλίτ κρατήθηκε για πέντε χρόνια από τη Χαμάς, πριν απελευθερωθεί στο πλαίσιο ανταλλαγής με περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ανάμεσα σε αυτούς που απελευθερώθηκαν με τη συμφωνία ήταν και ο Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος αργότερα αναδείχθηκε σε μία από τις πλέον καθοριστικές μορφές της Χαμάς και κατέστρωσε με λεπτομερή σχεδιασμό την επίθεση του 2023, πλήττοντας καίρια την εικόνα του Ισραήλ ως άτρωτης περιφερειακής δύναμης.

Η φήμη του σκληροπυρηνικού

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δεσμευθεί να εξαλείψει τη Χαμάς, και η επίθεση στη Γάζα από τον πλέον προηγμένο και τεχνολογικά εξοπλισμένο στρατό της Μέσης Ανατολής έχει αποδυναμώσει σοβαρά την οργάνωση. Ωστόσο, η Χαμάς, που ιδρύθηκε κατά την πρώτη παλαιστινιακή εξέγερση κατά της ισραηλινής κατοχής το 1987 και εξαπέλυσε αιματηρές επιθέσεις αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της δεύτερης, εξακολουθεί να επιβιώνει.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ, γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 1975, σπάνια εμφανιζόταν δημόσια ή μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης.

Ο αδελφός του, Γιαχία Σινουάρ, σκοτώθηκε το 2024 κατά τη διάρκεια περιπολίας ρουτίνας του ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Το Ισραήλ δημοσίευσε πλάνα που τον δείχνουν βαριά τραυματισμένο να πετά ένα κομμάτι ξύλο προς ένα drone, μια τελευταία πράξη αντίστασης απέναντι στον παλιό του εχθρό, λίγο πριν πεθάνει και αναλάβει ο Μοχάμεντ την ηγεσία.

Η οικογένεια Σινουάρ κατάγεται από την Ασκαλάν, τη σημερινή ισραηλινή πόλη Ασκελόν, και έγιναν πρόσφυγες όπως εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, κατά τη διάρκεια της Νάκμπα («Καταστροφής») στον πόλεμο του 1948 και την ίδρυση του Ισραήλ. Εγκαταστάθηκαν στη Χαν Γιούνις της Γάζας, η οποία έχει σχεδόν ισοπεδωθεί στον πρόσφατο πόλεμο.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ φοίτησε σε σχολεία της UNRWA, της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, η οποία έχει μακρά ιστορία τεταμένων σχέσεων με το Ισραήλ, ακόμη και στη διάρκεια του σημερινού πολέμου.

Εντάχθηκε στη Χαμάς λίγο μετά την ίδρυσή της, επηρεασμένος από τον Γιαχία, πρώην μέλος των Αδελφών Μουσουλμάνων, της παλαιότερης και κάποτε πιο επιδραστικής ισλαμιστικής οργάνωσης στη Μέση Ανατολή.

Η φήμη του ως αδιάλλακτου μαχητή τον βοήθησε να ανέλθει γρήγορα στις τάξεις της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και το 2005 είχε αναλάβει την ηγεσία της Ταξιαρχίας Χαν Γιούνις.

Η μονάδα αυτή, μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς, έχει συμμετάσχει σε διασυνοριακές επιθέσεις, εκτοξεύσεις ρουκετών και τοποθετήσεις εκρηκτικών κατά μήκος των συνόρων. Παράλληλα, παρακολουθεί διαρκώς τις κινήσεις του ισραηλινού στρατού και το 2006, επίλεκτοι μαχητές της μονάδας υπό την ηγεσία του Σινουάρ συμμετείχαν στην απαγωγή του Γκιλάντ Σαλίτ.

Πηγές προσκείμενες στη Χαμάς αναφέρουν ότι ο Σινουάρ είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς με τον Μαρουάν Ίσα, υπαρχηγό της στρατιωτικής πτέρυγας, και τον Μοχάμεντ Ντέιφ, τον απομονωμένο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος φέρεται να σκοτώθηκε από το Ισραήλ.



