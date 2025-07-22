Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξαναβάλει το τζίνι του Έπσταϊν στο μπουκάλι

Του Timothy L. O'Brien

Οι θεωρίες συνωμοσίας, ιδιαίτερα εκείνες που εμπλέκουν πλούσιους και ισχυρούς, είναι δύσκολο, ίσως αδύνατο, να περιοριστούν. Βασίζονται στην υπόθεση ότι οι ελίτ συνωμοτούν για να εξαπατήσουν τις μάζες ή να συγκαλύψουν παρανομίες. Καμία αποκάλυψη δεν επαρκεί για να σταματήσει τις υποψίες που τροφοδοτούν τις θεωρίες συνωμοσίας, γιατί από τη φύση τους υποθέτουν πως οι εξαπατήσεις είναι σχεδιασμένες να διαρκούν για πάντα. Η αλήθεια ίσως δεν αποκαλυφθεί ποτέ. Κάτι θα παραμένει πάντα κρυφό. Το «σύστημα» είναι εναντίον σου.

Έτσι προέκυψαν δεκαετίες φημών και θεωριών για τη δολοφονία του Κένεντι και την Περιοχή 51. Και τώρα έχουμε τη θεωρία συνωμοσίας του Τζέφρι Έπσταϊν.

Υπάρχουν αρκετές δυσάρεστες ή ασαφείς πτυχές σε αυτά τα τρία παραδείγματα ώστε να αποκτούν συνωμοσιολογική δυναμική. Δεν φαινόταν λογικό ότι ο Τζακ Ρούμπι κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά στον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ ή ότι ο Όσβαλντ πυροβόλησε μόνος του τον Κένεντι. Αν δεν υπήρχαν εξωγήινοι ή UFO στην Περιοχή 51, γιατί ο στρατός διεξήγαγε πανάκριβες έρευνες και τι εξηγεί τα περίεργα περιστατικά στη Νεβάδα; Πώς γίνεται να βρέθηκε ο Έπσταϊν κρεμασμένος στο κελί του στο Μανχάταν το 2019, και τι γίνεται με τη «μυστική λίστα» ισχυρών προσώπων που ίσως τον βοήθησαν να δρα ανενόχλητος ως θύτης κακοποίησης και trafficking για τόσο καιρό;

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έμπειρος στο να αλλάζει απόψεις, έχει χρησιμοποιήσει θεωρίες συνωμοσίας με τόσο ζήλο και συνέπεια που θα μπορούσε κάλλιστα να αντικαταστήσει το κόκκινο καπέλο MAGA με ένα καπέλο από αλουμινόχαρτο. Ωστόσο, η προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί πολιτικά από τη σχέση του με τον Έπσταϊν και τις συνέπειες από τις ομοσπονδιακές έρευνες γύρω από τον καταδικασμένο χρηματιστή αποδεικνύεται σοβαρό και δυσεπίλυτο πρόβλημα. Βρίσκεται πια στη δίνη μιας θεωρίας συνωμοσίας που ο ίδιος ενίσχυσε και καμία προφανής διέξοδος δεν φαίνεται να επιβραδύνει την πτώση του.

Έτσι συνέβαινε πάντα όταν σκάνδαλα διασταυρώνονται με την Ουάσινγκτον — αλλά αυτή η περίοδος είναι ιδιόμορφη, καθαρά «τραμπική», ανεξέλεγκτη και... καρμική.

Ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του αξιοποίησαν στο έπακρο δεξιές θεωρίες συνωμοσίας που εμφάνιζαν τους Δημοκρατικούς ως μέλη κυκλωμάτων παιδοφιλίας και trafficking. Η Χίλαρι Κλίντον και η υπόθεση Pizzagate οδήγησαν στο QAnon, που διακινούσε την ιδέα πως το «βαθύ κράτος» των Δημοκρατικών υποστήριζε την παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο Τραμπ ενθάρρυνε τους πιο ένθερμους οπαδούς του να πιστέψουν ότι αυτός είχε έρθει για να διαλύσει τέτοια δίκτυα. Έτσι, όταν ο Έπσταϊν πέθανε ενώ διωκόταν για trafficking ανηλίκων, ο Τραμπ, παλιός του γνωστός, πέρασε στην αντεπίθεση.

«Ξέρω ότι η υπόθεση ερευνάται από τον Γενικό Εισαγγελέα Μπαρ και είμαι βέβαιος ότι θα τη διαχειριστεί σωστά», δήλωσε μετά τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019. «Θέλω πλήρη έρευνα και αυτό απαιτώ». (Ο Μπαρ τελικά συμφώνησε με τα αρχικά ευρήματα περί αυτοκτονίας.)

Όταν ο Τάκερ Κάρλσον κατηγόρησε τον Μπαρ ότι συγκάλυψε τον θάνατο του Έπσταϊν σε συνέντευξη του 2023 με τον Τραμπ, ο τελευταίος δεν αντέδρασε. Αντίθετα, εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για να κατηγορήσει περαιτέρω τον Μπαρ, επειδή δεν στήριξε την άλλη θεωρία συνωμοσίας ότι οι εκλογές του 2020 είχαν κλαπεί. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία για το 2024, ο Τραμπ δήλωσε πως θα δημοσιοποιήσει τη «λίστα πελατών» του Έπσταϊν, εφόσον υπάρχει. Μετά την εκλογή του, τοποθέτησε την Παμ Μπόντι, τον Κας Πατέλ και τον Νταν Μποντζίνο, φανατικούς διακινητές θεωριών γύρω από τον Έπσταϊν, σε κορυφαίες θέσεις στον μηχανισμό επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. Ίσως έτσι πίστευε ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Αλλά τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται πάντα. Όταν το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσαν επίσημα ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε και ότι δεν υπάρχει μυστική λίστα πελατών, το κίνημα MAGA κατέρρευσε. Τώρα, ακόμη και οι ίδιοι οι υποστηρικτές του Τραμπ τον καλούν να αποκαλύψει όσα γνωρίζει για τον Έπσταϊν, ενώ οι Δημοκρατικοί τρίβουν τα χέρια τους. Παράδοξες συμμαχίες, όπως έχουν επισημάνει οι συνάδελφοί μου Νία-Μαλίκα Χέντερσον και Ματ Γκλέσιας, αλλά αυτή είναι η κατάσταση.

Ο Τραμπ βρίσκεται πλέον στη δύσκολη θέση να προσπαθεί να ξαναβάλει στο μπουκάλι το «τζίνι» του Έπσταϊν, το ίδιο που βοήθησε να απελευθερωθεί. Χαρακτήρισε την πίεση που δέχεται «φάρσα των Δημοκρατικών». Δεν είναι. Είπε ότι τα ΜΜΕ φταίνε για τις δυσκολίες του. Δεν ισχύει. Ωστόσο, αντί να σταματήσει να προβάλλει αδύναμα επιχειρήματα, ο Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεση.

Μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που αποκάλυψε μια προκλητική ευχετήρια κάρτα γενεθλίων με την υπογραφή του Τραμπ, η οποία βρέθηκε σε δώρο προς τον Έπσταϊν το 2003, ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση κατά των δημοσιογράφων της εφημερίδας και των ιδιοκτητών της, Dow Jones & Co. και News Corp. Για να κερδίσει τη δίκη, θα πρέπει να αποδείξει ότι ένα προσεκτικό και μεθοδικό μέσο δημοσίευσε κάτι ψευδές εν γνώσει του ή με απερισκεψία. Επίσης, αν επιμείνει, θα πρέπει να αντέξει τη νομική διαδικασία στη διάρκεια της οποίας θα αποκαλυφθεί πλήθος πιθανώς ενοχλητικών στοιχείων για τη σχέση του με τον Έπσταϊν. (Το 2011, ο Τραμπ έχασε αγωγή δυσφήμισης που είχε καταθέσει εναντίον μου για τη βιογραφία μου TrumpNation.)

Για να κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, ο Τραμπ υποσχέθηκε να φέρει τον Ρούπερτ Μέρντοχ, τον ισχυρότερο εκ των ιδιοκτητών της WSJ, στο εδώλιο για να καταθέσει σχετικά με τον «σωρό σκουπιδιών», όπως χαρακτήρισε την εφημερίδα. Ο Μέρντοχ, φυσικά, ελέγχει και το Fox, το τηλεοπτικό δίκτυο που επί χρόνια αποτέλεσε τη βασική πλατφόρμα του Τραμπ για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας. Όλα είναι εξαιρετικά περίπλοκα.

Η WSJ δεν είναι η μόνη που ερευνά. Ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει ακόμη πολλή πίεση όσο η υπόθεση Έπσταϊν παραμένει στο προσκήνιο. Η New York Times ανέφερε την Κυριακή ότι μια γυναίκα που παρείχε πληροφορίες στο FBI για τον Έπσταϊν και τον Τραμπ ίσως να συνδέεται με υλικό που παραμένει απόρρητο σε ομοσπονδιακούς φακέλους.

Ο Τραμπ ζήτησε από την υπουργό Δικαιοσύνης του, την Παμ Μπόντι, να δώσει στη δημοσιότητα τις καταθέσεις ενώπιον του ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων που αφορούν την έρευνα κατά του Έπσταϊν πριν τον θάνατό του. Ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια μέχρι να συμβεί αυτό, και ακόμη κι αν δοθούν στη δημοσιότητα, πολλά μέρη θα έχουν λογοκριθεί. Άλλο ανακριτικό υλικό, όπως αυτό που αναφέρουν οι ΝΥΤ, ίσως δεν αποκαλυφθεί μυστικό.

Λογοκριμένες καταθέσεις που θα αποκαλυφθούν σε βάθος χρόνου δεν πρόκειται να ικανοποιήσουν τους πιο πιστούς οπαδούς του Τραμπ. Τηλεφωνούν σε δεξιές εκπομπές και podcast, εκφράζοντας την οργή τους. Οι παρουσιαστές ξέρουν το γιατί.

«Μιλάω εξ ονόματος της βάσης, και η βάση πλέον ταυτίζει τους φακέλους του Έπσταϊν με τη δικαιοσύνη», δήλωσε η συντηρητική podcaster Λιζ Γουίλερ στη Washington Post. «Ο κόσμος αισθάνεται πως του κρύβουν κάτι και δικαίως αντιδρά».

Ο Τραμπ, ο απόλυτος συνωμοσιολόγος, ξέρει και κάτι ακόμη: Ό,τι κι αν αποκαλύψει, δεν θα είναι ποτέ αρκετό. «Τίποτα δεν θα ικανοποιήσει τους ταραχοποιούς και τους ριζοσπαστικούς αριστερούς τρελούς που κάνουν αυτά τα αιτήματα», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social το Σάββατο. «Θα ζητούν πάντα κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. MAGA!»

Ο πρόεδρος πορεύεται σε μια πολιτικά επικίνδυνη διαδρομή. Και την έχει χαράξει ο ίδιος.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.