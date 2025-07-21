ΗΠΑ: Αποσύρονται οι 700 πεζοναύτες που είχαν αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή να αποσυρθούν οι 700 πεζοναύτες που είχαν αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες τον προηγούμενο μήνα, μετά τις ταραχές που πυροδότησαν οι μαζικές συλλήψεις παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο επιχειρήσεων που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση ελήφθη μία εβδομάδα μετά την απόσυρση περίπου των μισών από τα 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς που είχαν αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες.

«Με την αποκατάσταση της σταθερότητας στο Λος Άντζελες, ο υπουργός έδωσε εντολή για την απόσυρση των 700 πεζοναυτών, η παρουσία των οποίων έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η ανομία δεν θα γίνει ανεκτή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ.

Ο Τραμπ διέταξε τον Ιούνιο την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και πεζοναυτών στο Λος Άντζελες, παρά την εναντίωση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, με στόχο να καταστείλει τις επεισοδιακές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Ήταν μια απόφαση που πυροδότησε πολιτική ένταση στις ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο υπεραμύνθηκε του μέτρου, επαινώντας τους πεζοναύτες. «Η ταχεία αντίδρασή τους, η ακλόνητη πειθαρχία και η αλάνθαστη παρουσία τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση της τάξης και στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου», είπε ο Σον Παρνέλ.

Ο πρόεδρος Τραμπ στρέφεται όλο και περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρήσεις καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τον Απρίλιο την παραχώρηση στον αμερικανικό στρατό έκτασης περίπου 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό, με στόχο να αποτρέψει την είσοδο παράτυπων μεταναστών στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

