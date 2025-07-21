Αραγτσί: Tο Ιράν δεν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα

Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, παρά τις σοβαρές καταστροφές που υπέστησαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας κατά τον πρόσφατο πόλεμο με το Ισραήλ, στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικούς στόχους.

«Η διαδικασία έχει σταματήσει προσωρινά, διότι, ναι, οι ζημιές είναι σοβαρές και εκτεταμένες. Όμως προφανώς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τον εμπλουτισμό, γιατί είναι ένα επίτευγμα των δικών μας επιστημόνων. Και πλέον, πέρα από αυτό, είναι ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας», ανέφερε ο Αραγτσί μεταξύ άλλων

Πηγή: skai.gr

