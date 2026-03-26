Τραμπ: «Δεν ξέρω αν είμαστε διατεθειμένοι για συμφωνία με το Ιράν, αυτοί εκλιπαρούν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ιρανοί είναι «εξαιρετικοί διαπραγματευτές», αλλά δεν είναι βέβαιο ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία μαζί τους για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μας εκλιπαρούν να καταλήξουμε σε συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ. «Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε».

Κατά την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Τραμπ αντέδρασε έντονα σε δημοσιεύματα που τον ήθελαν να επιδιώκει διπλωματική λύση, υποστηρίζοντας ότι είναι η ιρανική ηγεσία που επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών.

«Δεν είναι ανόητοι. Είναι πολύ έξυπνοι, με έναν συγκεκριμένο τρόπο», είπε, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς «εξαιρετικούς διαπραγματευτές».

Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι ίσως είναι πλέον αργά για συμφωνία: «Έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από τέσσερις εβδομάδες», τόνισε.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι, από τις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος οι ΗΠΑ πλήττουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν «σε επίπεδο που ελάχιστοι έχουν δει στο παρελθόν».

Όπως είπε, οι ΗΠΑ έχουν «εξαλείψει πλήρως» το ιρανικό ναυτικό και την αεροπορία, έχουν καταστρέψει «σχεδόν το 90%» των εκτοξευτών πυραύλων και «πιθανότατα πάνω από το 90%» των ίδιων των πυραύλων.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι οι Ιρανοί βρίσκονται σε επαφή με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «θα δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε τη σωστή συμφωνία, να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ».

«Το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία ή να αντιμετωπίσει τη συνέχιση της αμερικανικής επίθεσης», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Όπως είπε, το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρθηκε να στείλει αεροπλανοφόρα «πριν από τρεις εβδομάδες», όταν «ο πόλεμος είχε ήδη τελειώσει». «Τους είπα: “Είναι υπέροχο, σας ευχαριστώ πολύ. Μην μπείτε στον κόπο, δεν τα χρειαζόμαστε”», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα βρετανικά αεροσκάφη «δεν είναι τα καλύτερα… είναι παιχνίδια σε σύγκριση με αυτά που έχουμε εμείς».



Πηγή: skai.gr

