Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίησή του προς τις δύο χώρες που είναι οι κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι την Πέμπτη το βράδυ θα αποφασίσει εάν θα επιβάλλει δασμούς στο πετρέλαιο στις δύο χώρες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.