Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίησή του προς τις δύο χώρες που είναι οι κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι την Πέμπτη το βράδυ θα αποφασίσει εάν θα επιβάλλει δασμούς στο πετρέλαιο στις δύο χώρες.

Πηγή: skai.gr

