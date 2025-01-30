Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραμπ: Δασμοί 25% στα αγαθά από Καναδά και Μεξικό - Αποφασίζουμε και για το πετρέλαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι την Πέμπτη το βράδυ θα αποφασίσει εάν θα επιβάλλει δασμούς και στο πετρέλαιο από Καναδά και Μεξικό 

Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίησή του προς τις δύο χώρες που είναι οι κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι την Πέμπτη το βράδυ θα αποφασίσει εάν θα επιβάλλει δασμούς στο πετρέλαιο στις δύο χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ δασμοί Καναδάς Μεξικό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark