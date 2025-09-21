Πιέσεις Τραμπ στην υπουργό Δικαιοσύνης να διώξει τους πολιτικούς αντιπάλους του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε ανοιχτά το βράδυ του Σαββάτου από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την επικεφαλής του Πάμ Μπόντι να προχωρήσει σε διώξεις εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατήγγειλε ότι η καθυστέρησή ως προς αυτό βλάπτει «τη φήμη και την αξιοπιστία» των θεσμών. «Με καθαίρεσαν δύο φορές, μου απήγγειλαν κατηγορίες πέντε φορές, ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ. Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΤΩΡΑ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος κατέδειξε μάλιστα και ορισμένους από τους πιο γνωστούς αντιπάλους του: τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Άνταμ Σιφ και τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Ο Κόμεϊ είχε ηγηθεί της έρευνας για την πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, η οποία κατέληξε χωρίς ευρήματα περί «συνεργασίας». Ο Σιφ είχε παίξει κεντρικό ρόλο στην πρώτη διαδικασία καθαίρεσης του Τραμπ, ενώ η Τζέιμς είχε πετύχει την καταδίκη του σε αστική υπόθεση εναντίον του το 2022 για υπερτίμηση περιουσιακών στοιχείων του, απόφαση που αργότερα ακυρώθηκε ως προς το πρόστιμο.

Λίγο αργότερα, σε νέα ανάρτησή του, ο Τραμπ επαίνεσε την Μπόντι: «Κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

